'द फैमिली मैन' देखकर ऐसा था बेटी का रिएक्शन, मनोज बाजपेयी बोले- उसे पता ही नहीं चला कि...

संक्षेप: Manoj Bajpayee: ‘द फैमिली मैन’ एक्टर मनोज बाजपेयी की बेटी ने जब अपने पिता की सीरीज देखी तो वह उन्हें पहचान ही नहीं पाईं। उलटा जब उन्होंने मनोज के एक को-स्टार को देखा तो वह बहुत खुश हो गई।

बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी की सुपरहिट वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' का नया सीजन आने जा रहा है। शो के सीजन 3 का ट्रेलर हाल ही में रिलीज कर दिया गया है और प्रेम कॉन्फ्रेंस के दौरान मनोज बाजपेयी ने इस वेब सीरीज के बारे में उनकी बेटी का रिएक्शन साझा किया। मनोज बाजपेयी ने इस किस्से के जरिए समझाया कि बच्चे कई बार कितने मासूम और पोलाइट हो सकते हैं। मनोज बाजपेयी ने बताया कि कैसे उनकी बेटी ने सीरीज में अपने पिता को पहचाना ही नहीं था।

मनोज को नहीं पहचान सकी बेटी मनोज बाजपेयी ने मीडिया के साथ बातचीत में अपनी बेटी अवा नायला के बारे में कहा, "वह फैमिली मैन की बहुत बड़ी फैन है, और मुझसे भी ज्यादा शरीफ हाशमी (को-एक्टर) की फैन है। पहला सीजन देखने के बाद, मैंने उससे पूछा, 'क्या आपको पसंद आया?' तो उसने कहा, 'हां, अच्छा है' और फिर उसने कुछ नहीं कहा। मेरा मतलब है, उसे पता ही नहीं चला कि मैं फैमिली मैन में हूं।"

जब घर आए मनोज के को-स्टार मनोज बाजपेयी ने बताया कि शो में इससे भी दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया जब उनकी बेटी ने 'द फैमिली मैन' में उनके को-एक्टर शरीफ हाशमी को उनके घर के बाहर देखा। मनोज बाजपेयी ने कहा, "और फिर 'फैमिली मैन' देखने के ठीक एक दिन बाद वो जोर-जोर से चिल्लाने लगी। उसने कहा- पापा, पापा, इधर आओ। और मैं गेट की तरफ दौड़ा। वह वहीं खड़ी थी। उसने कहा- जेके आ गया है, पापा। जेके आ गया है।" मनोज की बेटी ने सीरीज में उनके को-स्टार को पहचान लिया था।