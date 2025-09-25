इस रिएलिटी शो का हिस्सा बनेंगी मनीषा रानी, बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट लेंगी एंट्री
अमेजन एमएक्स प्लेयर का रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉलl’ अपने अनोखे फॉर्मेट और सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स की वजह से चर्चा में है। अब शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री होने वाली है।
अमेजन एमएक्स प्लेयर के रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ इन दिनों जबरदस्त चर्चा में है। भोजपूरी सुपरस्टार पवन सिंह की मौजूदगी ने इस शो को सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग बना दिया था। हालांकि, पवन सिंह के जाने के बाद शो फीका पड़ गया है। ऐसे में शो में नया ट्विस्ट लाया जा रहा है। ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ की कंटेस्टेंट और सोशल मीडिया सेंसेशन मनीषा रानी शो में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री लेने जा रही हैं।
क्या है ‘राइज एंड फॉल’?
इस रिएलिटी शो का प्रीमियर 6 सितंबर 2025 को हुआ था। यह शो 42 दिनों का सोशल एक्सपेरिमेंट है। इसमें 15 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स हैं। शो का फॉर्मेट बेहद यूनिक है। कंटेस्टेंट्स को दो ग्रुप्स में बांटा गया है - रूलर्स और वर्कर्स। हर हफ्ते परफॉर्मेंस और स्ट्रेटेजी के आधार पर कंटेस्टेंट्स का ग्रुप बदलता है।
कौन हैं कंटेस्टेंट्स?
शो में इस वक्त अर्बाज पटेल, आरुष भोला, आहाना कुमरा, आदित्य नारायण, अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, कुब्रा सैत, किकु शारदा, अनाया बैंगर, नयंदीदप राखशित, बाली और आकृति नेगी मुकाबला कर रहे हैं। हाल ही में नूरिन शा शो से बाहर हुई हैं।
मनीषा रानी की एंट्री से क्या बदलेगा?
मनीषा रानी अपने डांस वीडियोज, मस्तमौला अंदाज और खुलकर बोलने की आदत के लिए जानी जाती हैं। मनीषा की एंट्री से शो की स्ट्रेटेजी और पावर बैलेंस पर सीधा असर पड़ सकता है। वह बातचीत में माहिर हैं, रिश्तों का खेल समझती हैं और एंटरटेनमेंट की भी गारंटी देती हैं। ऐसे में उनके आने से बने हुए अलायंस टूट सकते हैं या नए समीकरण बन सकते हैं।
