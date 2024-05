मनीषा रानी फराह खान संग चला रहीं ये खास 'आंदोलन', वीडियो में लोगों से की ये रिक्वेस्ट

मनीषा संग फराह का वीडियो

फराह खान के कई वीडियो से ये पता चलता है कि उन्हें खाना बनाना पसंद हैं और लोगों को खिलाना भी।हालांकि, उनकी ये शिकायत भी रहती है कि जो लोग उनके यहां से खाने का डिब्बा लेकर जाते हैं वो डिब्बों को वापस नहीं करते हैं। इसी समस्या को देखते हुए फराह खान ने मनीषा रानी के साथ एक क्यूट वीडियो बनाया है।फराह खान ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है- "Maybe ul will listen to her! @manisharani002 my spokeswoman for the #dabbawapasiAndolan।"