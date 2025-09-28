Man Threating Kapil Sharma and Asking 1 Crore on the Name of Gangsters Arrested from West Bengal कपिल शर्मा को धमका रहा शख्स गिरफ्तार, गैंग्सटरों का नाम लेकर मांग रहा था ₹1 करोड़ रंगदारी, Tv Hindi News - Hindustan
कपिल शर्मा को धमका रहा शख्स गिरफ्तार, गैंग्सटरों का नाम लेकर मांग रहा था ₹1 करोड़ रंगदारी

कपिल शर्मा को धमकाकर उनसे गैंग्सटरों के नाम पर रंगदारी वसूलने की कोशिश कर रहे शख्स को मुंबई पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है कि क्या वाकई दिलीप चौधरी के गैंग्सटर्स से सीधे कनेक्शन हैं।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 06:38 AM
कॉमेडी किंग कपिल शर्मा से रंगदारी मांग रहे शख्स को मुंबई क्राइम ब्रांच ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। कुख्यात गैंग्सटर रोहित गोदारा और गोल्डी ब्रार के नाम पर कपिल शर्मा को धमका रहे और उनसे रंगदारी मांग रहे इस शख्स का नाम दिलीप चौधरी है। दिलीप ने कपिल शर्मा को धमकाया था और एक करोड़ रुपये मांगे थे।

कपिल शर्मा को 7 बार किया फोन

पुलिस के मुताबिक दिलीप ने ना सिर्फ कपिल शर्मा को धमकाने वाले फोन कॉल किए, बल्कि उन्हें वीडियो कॉल करके भी डराया। कपिल शर्मा को 22 से 23 सितंबर के बीच 7 फोन कॉल आईं। साथ ही उन्हें एक अन्य नंबर से फोन करके भी धमकाया जा रहा था। जांच की कड़ियों को जोड़ते हुए मुंबई पुलिस पश्चिम बंगाल जा पहुंची, जहां से उन्होंने इस शख्स को गिरफ्तार किया।

पुलिस कर रही है इस बात की जांच

अब दिलीप चौधरी को मुंबई लाया गया है जहां जहां आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को कोर्ट के सामने पेश किया गया है और अब उसे कोर्ट ने 30 सितंबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि कहीं दिलीप चौधरी के सीधे तौर पर गैंग्सटर्स के साथ कनेक्शन तो हीं हैं, या फिर वह सिर्फ उनका नाम लेकर लोगों को धमकाकर उनसे पैसे ऐंठ रहा था।

दुनिया भर में मशहूर है कपिल का शो

वर्क फ्रंट की बात करें तो कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के ओटीटी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' पिछले दिनों ही खत्म हुआ है। यह सीजन खत्म होते ही दर्शकों को इस शो के अगले सीजन का इंतजार होने लगता है। पिछले सीजन के आखिरी एपिसोड में कपिल शर्मा के शो पर अक्षय कुमार बतौर मेहमान आए थे। नेटफ्लिक्स का यह शो भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में बहुत फेमस हो चुका है।

