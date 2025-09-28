कपिल शर्मा को धमका रहा शख्स गिरफ्तार, गैंग्सटरों का नाम लेकर मांग रहा था ₹1 करोड़ रंगदारी

कपिल शर्मा को धमकाकर उनसे गैंग्सटरों के नाम पर रंगदारी वसूलने की कोशिश कर रहे शख्स को मुंबई पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है कि क्या वाकई दिलीप चौधरी के गैंग्सटर्स से सीधे कनेक्शन हैं।

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा से रंगदारी मांग रहे शख्स को मुंबई क्राइम ब्रांच ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। कुख्यात गैंग्सटर रोहित गोदारा और गोल्डी ब्रार के नाम पर कपिल शर्मा को धमका रहे और उनसे रंगदारी मांग रहे इस शख्स का नाम दिलीप चौधरी है। दिलीप ने कपिल शर्मा को धमकाया था और एक करोड़ रुपये मांगे थे।

कपिल शर्मा को 7 बार किया फोन पुलिस के मुताबिक दिलीप ने ना सिर्फ कपिल शर्मा को धमकाने वाले फोन कॉल किए, बल्कि उन्हें वीडियो कॉल करके भी डराया। कपिल शर्मा को 22 से 23 सितंबर के बीच 7 फोन कॉल आईं। साथ ही उन्हें एक अन्य नंबर से फोन करके भी धमकाया जा रहा था। जांच की कड़ियों को जोड़ते हुए मुंबई पुलिस पश्चिम बंगाल जा पहुंची, जहां से उन्होंने इस शख्स को गिरफ्तार किया।

पुलिस कर रही है इस बात की जांच अब दिलीप चौधरी को मुंबई लाया गया है जहां जहां आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को कोर्ट के सामने पेश किया गया है और अब उसे कोर्ट ने 30 सितंबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि कहीं दिलीप चौधरी के सीधे तौर पर गैंग्सटर्स के साथ कनेक्शन तो हीं हैं, या फिर वह सिर्फ उनका नाम लेकर लोगों को धमकाकर उनसे पैसे ऐंठ रहा था।