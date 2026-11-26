'लाफ्टर शेफ' से नाराज ममता कुलकर्णी, बोलीं- छत पर सोया बहनोई दिखाया, आध्यात्मिक बातें...
एक्ट्रेस से साध्वी बन चुकीं ममता कुलकर्णी ने कहा कि जब वो लाफ्टर शेफ्स में गई थीं तब उनकी तमाम बातों को काट-छांट कर दिखाया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने काफी आध्यात्मिक बातें की थीं, लेकिन वो फाइनल एडिट में नहीं ली गईं।
90 के दशक में अपनी खूबसूरती से लोगों के दिलों पर राज करने वाली ममता कुलकर्णी अब एक साध्वी बन चुकी हैं। साल 2025 में साध्वी बनने को लेकर ही पूर्व एक्ट्रेस ही चर्चा में आई थीं। साध्वी बनने के बाद साल 2026 में ममता लाफ्टर शेफ्स के एक एपिसोड में नजर आई थीं। अब ममता ने उस एपिसोड को लेकर बात की है। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि जो एपिसोड रिलीज किया गया, उसमें उनकी बातों को काट-छांट कर दिखाया गया।
लाफ्टर शेफ्स से किस बात की नाराजगी?
'द रियल वन' पॉडकास्ट में ममता कुलकर्णी ने कहा कि उन्होंने उस एपिसोड में बहुत सारी आध्यात्मिक बातें की थीं, लेकिन जब एपिसोड को रिलीज किया गया तो उसमें आध्यात्मिक बातों को कांट-छांट दिया गया और शाहरुख, सलमान, आमिर और छत पर सोया बहनोई जैसी बातों को रखा गया।
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ममता कुलकर्णी ने बताया उन्होंने की थीं आध्यात्मिक बातें
ममता कुलकर्णी कहती हैं, "अभी मुझे लाफ्टर शेफ में किसी ने बुलाया था। मैंने काफी सारी स्पिरिचुअल चीजें कही थीं। सब काट-छांट के...मैंने भगवती का गाया था, मैंने नारायण का स्तोत्र गाया था। मुझे क्या नहीं आता है। बाद में देखा तो सिर्फ सलमान खान, शाहरुख, आमिर खान था, इक मुंडा, छत पर सोया था बहनोई दिखाया। मैंने कहा- अब चलाओ।"
ममता कुलकर्णी ने सुनाई अपने जन्म की कहानी?
इस पॉडकास्ट में ममता कुलकर्णी ने अपने जन्म की भी कहानी बताई थी। उन्होंने बताया कि उनका नाम यमाई रखा गया था। उनकी मां ने कहा था कि वो यमाई हैं, यानी काली का रूप। एक्ट्रेस ने अपनी मां से जब यमाई का मतलब पूछा तो उनकी मां ने उन्हें बताया, "जब मैं तुमको डिलीवर कर रही थी तब महाकाली आ गई थीं, मेरी दादी थीं, 4 बजे उनकी नींद लग गई थी। तो महाकाली ने बोला कि मैं आ रही हूं। इस लड़की को मेरा नाम देना। तो यमा यानी यम की आई मतलब महाकाली। तो मेरा नाम यमाई रखा। दादी के पास गई तो उन्होंने मुझे यमाई की तस्वीर दे दी।" उन्होंने बताया कि जब उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी जा रही थी तब उन्हें 25 साल की तपस्या याद आ रही थी। इसी वजह से उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
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ममता कुलकर्णी के बारे में पूछे जाने वाले सवाल
1991 में किया था फिल्मी डेब्यू
ममता कुलकर्णी के बॉलीवुड करियर की बात करें तो उन्होंने 1991 में रिलीज हुई तमिल फिल्म नानबर्गल से एक्टिंग की शुरुआत की थी। इसके बाद, साल 1992 में उन्होंने हिंदी फिल्म मेरा दिल तेरे लिए आई में काम किया। फिल्म तिरंगा ने उन्हें बॉक्स ऑफिस पर सफलता दिलाई। 1993 में रिलीज हुई आशिक आवारा ने उन्हें पहचान दी और इसके लिए उन्हें फिल्मफेयर का 'लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर' पुरस्कार मिला।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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