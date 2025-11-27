मालती को ‘लेस्बियन’ कहने पर आया पिता का रिएक्शन, बोले- कुनिका जी को कौन से एक्ट से लगा कि वो…

संक्षेप: Bigg Boss 19: मालती चाहर के पिता लोकेंद्र चाहर ने कुनिका सदानंद के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है जब उन्होंने मालती को लेस्बियन बुलाया था। उन्होंने कहा कि अगर वो घर के अंदर जाते तो वो कुनिका की क्लास लगाते।

बिग बॉस 19 की सदस्य मालती चाहर के पिता लोकेंद्र ने हाल में अपनी बेटी के गेम को लेकर बात की। साथ ही, उन्होंने ये भी बताया कि क्यों वो फैमिली वीक में घर में नहीं गए थे। मालती चाहर के पिता ने कुनिका सदानंद के उस बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है जहां कुनिका ने मालती को लेस्बियन बताया था। मालती के पिता ने कहा कि अगर वो घर में जाते तो वो कुनिका की क्लास लगाते।

कुनिका ने मालती को कहा था लेस्बियन फिल्मीज्ञान से खास बातचीत में मालती के पिता ने कुनिका के उस बयान के बारे में बात करते हुए कहा, “एक पिता से ज्यादा किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। ये नेचुरल है क्योंकि वो एक पापा किसी के खिलाफ में सह भी सकता है, लेकिन बेटी के खिलाफ कभी नहीं। एक स्पेशल सेंटिमेंट्स होते हैं बेटी के साथ उसके।”

मालती के पिता बोले- अच्छा हुआ मैं नहीं गया मालती के पिता वे आगे कहा कि अच्छा हुआ कि वो फैमिली वीक में घर में नहीं गए। अगर वो घर में जाते तो वो कुनिका की इस बात पर और भी क्लास लगती। उन्होंने कहा, एपिसोड मैं भी देखता हूं, लाइव स्ट्रीमिंग भी देखता हूं। कौन सा ऐसा एक्ट था जिसमें कुनिका जी को लगा…सिवाए चुगली करनी है, लोगों को भड़काना है। इसके अलावा तो कोई मकसद था नहीं।

मालती के पिता ने कही ये बात मालती के पिता ने आगे कहा कि न तो उसकी (मालती) तान्या से पटती है, न अशनूर से और न फरहाना से, न कुनिका जी से पटती थी। तो जो लड़कियां थीं उनसे तो बात ही नहीं होती है। तो कुनिका जी ने जो कहा वो तो खाली गॉसिप थी और कुछ नहीं।