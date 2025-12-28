मालती चाहर बनीं 'दुल्हन', शेयर की तस्वीरें, भाई दीपक बोले- शादी में मुझे नहीं बुलाया
Malti Chahar Bridal Look: मालती चाहर ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में मालती चाहर किसी दुल्हन की तरह तैयार हुई हैं। मालती चाहर की तस्वीरों पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी रिएक्ट किया है।
बिग बॉस 19 के घर में नजर आईं मालती चाहर इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। मालती चाहर ने अपने इंस्टाग्राम पर आज यानी 28 दिसंबर को कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में मालती चाहर किसी दुल्हन की तरह तैयार नजर आ रही हैं। मालती चाहर का ब्राइडल लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि मालती बहुती ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। एक यूजर ने लिखा- मालती चाहर तो पहचान में ही नहीं आ रही हैं।
मालती चाहर दुल्हन की तरह हुईं तैयार
मालती चाहर ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें मालती चाहर भारी लहंगा चोली पहने नजर आ रही हैं। उन्होंने अपनी लहंगा चोली के साथ एक भारी चुनरी ली हुई है। मालती चाहर ने ग्रीन कलर का भारी नेकपीस पहना है। उन्होंने मांग टीका, हाथों में चूड़ियां और नथ के साथ अपने लुक को पूरा किया है। वहीं, मालती चाहर के हेयरस्टाइल की बात करें तो उन्होंने चोटी बांधी है और बालों में भी ज्वेलरी पहनी है।
मालती ने शेयर कीं तस्वीरें और वीडियो
मालती चाहर इस तरह एक ब्राइडल शूट के लिए तैयार हुई हैं। मालती चाहर ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा- एलिगेंस उसकी रॉयलटी है।मालती ने इस लुक में अपना एक वीडियो भी शेयर किया है। उस वीडियो के साथ मालती चाहर ने कैप्शन लिखा- दुल्हन वाली फीलिंग।
मालती के भाई दीपक चाहर ने भी किया कमेंट
मालती चाहर के ब्राइडल लुक पर फैंस का रिएक्शन आया है। एक यूजर ने लिखा- मालती चाहर पहचान में ही नहीं आ रही हैं। मालती के वीडियो पर उनके क्रिकेटर भाई दीपक चाहर का भी कमेंट आया है। उन्होंने कमेंट में लिखा- शादी में मुझे नहीं बुलाया। एक तीसरे यूजर ने लिखा- शादी मुबारक। एक ने लिखा- मालती कितनी ही खूबसूरत लग रही हैं।
