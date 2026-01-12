मैं तुम लोगों पर थूकती हूं…,फूटा माही विज का गुस्सा, कहा- 'ये मेरा और जया का फैसला था कि वो नदीम को अब्बा बुलाए'

संक्षेप: माही ने अपने खास दोस्त नदीम कुरैशी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके साथ कई तस्वीरें शेयर की और उन्हें अपना प्यार बताया। लोगों ने माही और नदीम के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठाए। ऐसे में अब माही ने उन लोगों को खरीखोटी सुनाई।

टीवी एक्ट्रेस माही विज और जय भानुशाली ने हाल ही में अपनी 14 साल की शादी को खत्म कर दिया है। जय और माही ने अपने अलग होने की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की। कपल ने एक जॉइंट स्टेटमेंट शेयर करते हुए बताया था कि दोनों अलग हो रहे हैं, लेकिन मिलकर बच्चों की परवरिश करेंगे। दोनों के तलाक की खबर ने उनके फैंस को काफी हैरान किया। तलाक के बाद माही ने बीते दिनों एक ऐसा पोस्ट किया, जिसने सभी को हैरान कर दिया। माही ने अपने खास दोस्त नदीम कुरैशी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके साथ कई तस्वीरें शेयर की और उन्हें अपना प्यार बताया। साथ ही एक्ट्रेस ने कहा कि नदीम को उन्हें दिल से चुना है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद माही और नदीम के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठने लगे। ऐसे में अब माही ने उन लोगों को खरीखोटी सुनाई, जिन्होंने उनके और नदीम के रिश्ते को लेकर को ट्रोल किया।

आपने अब्बा शब्द को इतना गंदा बना दिया है माही विज ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर रविवार को एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो लोगों की जमकर क्लास लगाती नजर आ रही हैं। माही इस वीडियो में कहती हैं, 'तो, सबने मुझसे कहा कि इस बारे में बात मत करो, इसे नजरअंदाज करो, और जो लोग इन चीजां के बारे में जानते हैं, मीडिया जो कर रहा है, उस पर बहुत अजीब लग रहा है। सिर्फ इसलिए कि हमने एक-दूसरे के साथ बहुत इज्ज्त से तलाक लिया है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसे पचा पा रहे हैं। आप लोगों को कंट्रोवर्सी चाहिए, आप लोगों को गंदगी चाहिए। यह सब कैसे हुआ? तो, नदीम, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और हमेशा मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहेगा। मैं 6 साल से उसके लिए पोस्ट डाल रही हूं। और तारा 6 साल से उसे अब्बा कह रही है। यह मेरे और जय का फैसला था कि वह नदीम को अब्बा कहेगी। आपने अब्बा शब्द को इतना गंदा बना दिया है। एक इंसान किसी चीज से गुजर रहा है। आप लोगों को कर्मा का डर नहीं है। आप लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, आप पर शर्म आती है, आप लोगों पर थूकती हूं।'

मैं तुम लोगों पर थूकती हूं... माही ने इस वीडियो में आगे कहा, 'मैं तुम लोगों पर थूकती हूं कि तुम मेरे और नदीम के बारे में ऐसी बकवास बातें लिख रहे हो, जो सिर्फ मेरी जिंदगी में ही नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए गॉडफादर हैं। और तुम किसी के बारे में इतने बुरे लेवल तक जा सकते हो। क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड्स को 'आई लव यू' नहीं कहते? क्या तुम अपने भाई को 'आई लव यू' नहीं कहते? क्या तुम अपनी बहन को 'आई लव यू' नहीं कहते? या जो कमेंट्स मैं पढ़ रही हूं। उनमें से आधे फेक फॉलोअर्स हैं। तो मुझे नहीं पता कि यह सब कौन कर रहा है और इस चीज को खराब करने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करने दूगी। तुम लोग बकवास हो। तुम पर शर्म आती है।'

कर्म तुम्हारे सामने आएगा एक्ट्रेस आगे कहती हैं, 'तुम लोग जो भी गंदगी फैला रहे हो, कर्म तुम्हारे सामने आएगा। कर्म सबके सामने आता है। लेकिन यह तुम्हारे सामने आएगा। और यहां सबको भुगतना पड़ता है। सुबह से अब तक, मैं जो कुछ भी झेल रही हूं, अगर मैं इन सब चीजों को देखूं, जय का सबसे अच्छा दोस्त, जय उसे पूरे दिल से प्यार करता है। वह हमारे पूरे ग्रुप का हिस्सा है। और वह हमेशा यहीं रहेगा। मुझे नहीं पता कि कौन सा नेटवर्क यह करने की कोशिश कर रहा है। और जो कोई भी यह कर रहा है, तुम्हारे लिए नरक दूर नहीं है, सच में। तुम पर शर्म आती है। ऐसी बातें लिखने के लिए। ऐसी बातें कहने के लिए। एक पवित्र रिश्ते के बारे में। किसी ऐसे इंसान के बारे में जो मेरा दिल है। जो मेरी आत्मा है। जो मेरा सब कुछ है। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है।'