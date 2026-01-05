अलग होने की घोषणा के बाद माही विज ने शेयर की जय के साथ फोटो, बोलीं- इसे गंदा ना करें

संक्षेप: माही विजय और जय भानुशाली को लेकर काफी दिनों से अनबन की खबरें आ रही थीं और ऐसा कहा जा रहा था कि दोनों अलग रह रहे हैं। अब दोनों ने खुद अनाउंस कर दिया है कि दोनों अलग हो गए हैं।

माही विज और जय भानुशाली ने हाल ही में अलग होने की घोषणा की है। वैसे तो काफी समय से दोनों के बीच अनबन की खबरें आ रही थीं, लेकिन अब दोनों ने ऑफिशियली अनाउंस करके बता दिया कि है उन्होंने 15 साल के रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों पर माही ने लोगों को करारा जवाब दिया है।

माही ने शेयर की जय के साथ फोटो माही ने दरअसल, इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट किए थे जिससे लोगों को लगा कि वे जय को लेकर बोल रही हैं। इन चीजों को क्लीयर करते हुए माही ने जय के साथ अपनी एक फोटो शेयर की है जिसमें दोनों ने मास्क पहना हुआ है।

माही का मैसेज फोटो शेयर कर माही ने लिखा, 'हां ये हम हैं। लाइक्स कमेंट्स के लिए मीडिया कुछ भी करेगी। मेरी स्टोरीज जय के लिए नहीं थीं। इसे गंदा ना करें।'

क्या थे माही के पोस्ट अब आपको बताते हैं माही के वो पोस्ट क्या था। एक पोस्ट जो माही ने शेयर किया था उसमें लिखा था, मैं उन लोगों से प्यार करती हूं जो मेरे बच्चों से प्यार करते हैं। उनके लिए मेरे दिल में खास जगह है। एक में लिखा था कि आप ऐसे इंसान बनें जिनसे लोगों को अच्छे दिल वालों और गुड एनर्जी वालों पर भरोसा हो। एक में लिखा था कि आपको काफी निराशा मिलेगी अगर आप ये सोचें कि जो आपने लोगों के लिए किया, वे वैसा ही आपके लिए करें।