अलग होने की घोषणा के बाद माही विज ने शेयर की जय के साथ फोटो, बोलीं- इसे गंदा ना करें

संक्षेप:

माही विजय और जय भानुशाली को लेकर काफी दिनों से अनबन की खबरें आ रही थीं और ऐसा कहा जा रहा था कि दोनों अलग रह रहे हैं। अब दोनों ने खुद अनाउंस कर दिया है कि दोनों अलग हो गए हैं।

Jan 05, 2026 02:52 pm IST
माही विज और जय भानुशाली ने हाल ही में अलग होने की घोषणा की है। वैसे तो काफी समय से दोनों के बीच अनबन की खबरें आ रही थीं, लेकिन अब दोनों ने ऑफिशियली अनाउंस करके बता दिया कि है उन्होंने 15 साल के रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों पर माही ने लोगों को करारा जवाब दिया है।

माही ने शेयर की जय के साथ फोटो

माही ने दरअसल, इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट किए थे जिससे लोगों को लगा कि वे जय को लेकर बोल रही हैं। इन चीजों को क्लीयर करते हुए माही ने जय के साथ अपनी एक फोटो शेयर की है जिसमें दोनों ने मास्क पहना हुआ है।

माही विज पोस्ट

माही का मैसेज

फोटो शेयर कर माही ने लिखा, 'हां ये हम हैं। लाइक्स कमेंट्स के लिए मीडिया कुछ भी करेगी। मेरी स्टोरीज जय के लिए नहीं थीं। इसे गंदा ना करें।'

क्या थे माही के पोस्ट

अब आपको बताते हैं माही के वो पोस्ट क्या था। एक पोस्ट जो माही ने शेयर किया था उसमें लिखा था, मैं उन लोगों से प्यार करती हूं जो मेरे बच्चों से प्यार करते हैं। उनके लिए मेरे दिल में खास जगह है। एक में लिखा था कि आप ऐसे इंसान बनें जिनसे लोगों को अच्छे दिल वालों और गुड एनर्जी वालों पर भरोसा हो। एक में लिखा था कि आपको काफी निराशा मिलेगी अगर आप ये सोचें कि जो आपने लोगों के लिए किया, वे वैसा ही आपके लिए करें।

जय और माही की स्टोरी

खैर बता दें कि जय और माही ने साल 2010 में शादी की थी एक लंबे रिलेशनशिप के बाद। दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद भी करते थे। दोनों के 3 बच्चे हैं जिसमें से एक उनकी अपनी बेटी तारा है और 2 जिन्हें उन्होंने गोद लिया है राजवीर और खुशी।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
