'इससे पहले ये गंदा हो…', जय भानुशाली संग तलाक की खबरों पर माही विज ने बनाया 8 मिनट का वीडियो

संक्षेप: माही विज और जय भानुशाली के तलाक की खबरों के बीच माही ने एक 8 मिनट का वीडियो बनाया है। इस वीडियो में उन्होंने ऐसी वायरल खबरों पर रिएक्ट किया है।

टीवी एक्ट्रेस माही विज और एक्टर जय भानुशाली टीवी इंडस्ट्री के आइडल कपल में से एक माने जाते हैं। हालांकि, पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर दोनों के अलग होने और तलाक की खबरें वायरल हो रही हैं। कुछ दिन पहले माही ने ऐसे ही एक वायरल पोस्ट पर कमेंट करके कहा था कि ये सब बकवास है। साथ ही, उन्होंने लीगल एक्शन लेने की भी बात कही थी। अब माही विज ने एक 8 मिनट का वीडियो बनाया है। इस वीडियो में माही ने तलाक की अफवाहों को लेकर बात की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तलाक की खबरों पर माही का वीडियो यूट्यूब पर अपने चैनल पर माही विज ने ये वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में माही विज ने कहा- मुझे इस बारे में बात भी नहीं करनी थी, लेकिन इससे पहले ये गंदा हो जाए…क्योंकि मुझे पता है कि कितनी हद तक लोग कमेंट्स और लाइक के लिए जा सकते हैं। मैं कहीं पढ़ा कि मैंने पेपर्स (तलाक के पेपर्स) साइन कर दिए हैं। आप मुझे वो पेपर्स दिखा दो। दूसरा जब तक हम लोग कुछ नहीं बोल रहे, आपके पास हक नहीं है हमारी पर्सनल लाइफ में घुसने का।

माही ने दिखाया बेटी का मैसेज माही ने कहा कि उन्हें पता है कि वो लोग एक पब्लिक फिगर हैं, लेकिन फिर भी वो उतना ही बताएंगी जितना वो बताना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने कहा कि उनके तीन बच्चे हैं जिसमें से दो ये सब बातें समझते हैं। उन्होंने वीडियो में अपनी बेटी खुशी का मैसेज भी दिखाया। खुशी ने माही को तलाक की खबर वाला पोस्ट भेजकर पूछा था कि ये क्या बकवास है।