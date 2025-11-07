Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीMahhi Vij hospitalised after high fever and extreme weakness amid divorce rumors with Jay Bhanushali
तलाक की अफवाहों के बीच अस्पताल में भर्ती हुईं माही विज, टीम ने दिया हेल्थ अपडेट

तलाक की अफवाहों के बीच अस्पताल में भर्ती हुईं माही विज, टीम ने दिया हेल्थ अपडेट

संक्षेप: Mahhi Vij Health Update: जय भानुशाली से तलाक की खबरों के बीच माही विज की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी टीम ने हेल्थ अपडेट जारी किया है।

Fri, 7 Nov 2025 10:28 AMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस माही विज इन दिनों तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। माही की टीम ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि उन्हें तेज बुखार और कमजोरी की शिकायत है, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर लगातार उनके टेस्ट कर रहे हैं ताकि बीमारी की असली वजह का पता लगाया जा सके।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

माही की टीम ने उनकी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, “माही विज को तेज बुखार के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन उनकी पब्लिसिस्ट अवंतिका सिन्हा ने पुष्टि करते हुए कहा, ‘हां, उन्हें तेज बुखार और बहुत कमजोरी है, फिलहाल डॉक्टर उनके कुछ और टेस्ट करेंगे। अभी इसके अलावा कोई और जानकारी नहीं दी जा सकती। हालांकि, उनकी हालत फिलहाल स्थिर है।’”

गौरतलब है कि माही हाल ही में अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर चर्चा में थीं। खबरें आई थीं कि माही और उनके पति जय भानुशाली के बीच रिश्तों में तनाव चल रहा है और दोनों तलाक की प्रक्रिया में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, माही ने पांच करोड़ रुपये की एलिमनी लेने से इनकार कर दिया था और कहा था कि जय अब भी उनका परिवार हैं।

माही और जय की शादी साल 2010 में हुई थी। दोनों की एक बेटी तारा है और साथ ही दो फोस्टर बच्चे राजवीर और खुशी भी हैं, जिन्हें ये कपल अपने बच्चों की तरह ही प्यार करता है। माही विज के फैंस फिलहाल उनकी सेहत को लेकर चिंतित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि एक्ट्रेस जल्द स्वस्थ होकर घर लौटें।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Jay Bhanushali

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।