'हमारे बच्चे अनाथ नहीं हो गए हैं...', जय से तलाक के बाद क्या बोलीं माही विज?

संक्षेप: माही विज और जय भानुशाली ने अपने डायवोर्स की बात कंफर्म कर दी है। अब माही विज ने एक व्लॉग पोस्ट किया है। इस व्लॉग में उन्होंने कहा कि वो और जय अब भी अच्छे दोस्त हैं और वो अपने बच्चों की देखरेख साथ में करेंगे।

टीवी एक्ट्रेस माही विज और एक्टर जय भानुशाली ने कुछ दिन पहले अपने डायवोर्स की खबर को कंफर्म किया। जैसे ही माही विज और जय भानुशाली की खबर वायरल हुई लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे करने लगे। सोशल मीडिया पर जय के कुछ पुराने वीडियो वायरल होने लगे। उन वीडियोज के साथ दावा किया जाने लगा कि जय भानुशाली अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं और शायद इसी वजह से माही ने जय से अलग होने का फैसला लिया। लोग जय भानुशाली को ट्रोल करने लगे। अब माही विज ने ऐसे दावों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने साफ किया है कि डायवोर्स का फैसला उनका और जय का साथ में लिया गया फैसला है। ऐसी खबरें फैलाने वाले लोगों को माही ने कहा कि अब आप लोग गंदगी फैला रहे हैं।

माही बोलीं- हां, मेरा और जय का तलाक हो गया है माही विज में अपने व्लॉग की शुरुआत में कहा कि हां, उनका और जय का तलाक हो गया है। लेकिन, हम अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि हम दोनों काफी शांतिप्रिय लोग हैं। हम लोगों को ड्रामा पसंद नहीं है, झगड़ पसंद नहीं हैं। हम दोनों ने साथ में तय किया कि सही रहेगा कि हम अपने-अपने रास्ते जाएं।

बच्चों को लेकर आ रहे कमेंट्स पर क्या बोलीं माही? माही ने कहा कि वो कमेंट सेक्शन में बहुत पढ़ रही हैं कि अगर तलाक ही लेना था तो बच्चे क्यों गोद लिए थे? ऐसे कमेंट्स का जवाब देते हुए माही ने कहा, "यार हमारा बैंक अकाउंट नहीं खाली हुआ है। हम बच्चों को देख सकते हैं और ऐसा नहीं है कि जय हाथ झाड़ कर भाग गया है या मेरे पास कुछ नहीं है। तीनों बच्चे जो हैं, वो वैसे ही जिएंगे जैसे वो जीते थे।"

'हमारे बच्चे गर्व महसूस करेंगे' माही ने कहा कि ये उनके बच्चों के लिए भी अच्छा उदाहरण है कि अगर चीजें ठीक नहीं चलती हैं तो जरूरी नहीं है कि आप तोड़ने के वक्त उस चीज को गंदगी तक लेकर जाओ या कोर्ट-कचहरी तक घसीटो। या गंदगी करो या बच्चों को उसमें घसीटो। माही ने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके बच्चे जय और उनपर गर्व महसूस करेंगे कि मम्मी-पापा को लगा कि वो इस चीज को नहीं चलाना चाहते तो उन्होंने इस चीज को अच्छे से खत्म किया।

माही ने कहा कि वो और जय हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो दोनों बच्चों की बराबरी से जिम्मेदारी लेंगे। हम बच्चों को प्यार करते हैं। माही ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बच्चे बिल्कुल अनाथ हो गए हैं या सड़क पर आ गए हैं। बच्चों को वही मिलेगा जो बच्चों को मिलता है।

जय के परिवार से आते हैं मैसेज एक्ट्रेस ने कहा कि जय की फैमिली तारा से बहुत जुड़ी हुई है। जय की भाई-भाभी का मैसेज आता है, वो कहते हैं कि हम अब भी मिलेंगे। माही ने कहा कि जय मेरे स्पेस का सम्मान करेगा, मैं उसके स्पेस का सम्मान करूंगी।