माही विज की बेटी ने सलमान के दोस्त नदीम कुरैशी को बताया अपना अब्बा, यूजर बोले-ये अच्छे पिता बनेंगे

संक्षेप: माही विज की बेटी तारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सलमान खान के बेस्ट फ्रेंड नदीम कुरैशी के लिए पोस्ट शेयर किया है। तारा ने नदीम को अपना अब्बा बताया है। वहीं माही ने नदीम को अपनी आत्मा का हिस्सा कहा था। साथ ही ये भी कि वो उनसे प्यार करती हैं।

टीवी एक्ट्रेस माही विज और जय भानुशाली के तलाक की खबर सुर्खियों में बनी हुई है। इस बीच माही और सलमान खान के बेस्ट फ्रेंड नदीम कुरैशी की तस्वीर वायरल हो रही है। माही ने नदीम को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनसे प्यार करने की बात कही है। अब बेटी तारा के अकाउंट से भी नदीम को जन्मदिन की बधाई देते हुए पोस्ट शेयर किया गया है। इस पोस्ट में तारा ने नदीम को अब्बा कहा है। सोशल मीडिया पर दोनों ही पोस्ट वायरल हो रहे हैं।

तारा ने नदीम को कहा अब्बा तारा माही नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं।इन तस्वीरों में नदीम ने तारा को अपनी गोद में उठाया हुआ है। पोस्ट में तारा की तरफ से लिखा गया है, 'हैपी बर्थडे मेरे अब्बा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं।' इस इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो में लिखा है कि ये हैंडल उनकी मां माही विज और पिता जय भानुशाली देखते हैं।

सोशल मीडिया यूजर्स रिएक्शन इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा है, 'माही तुम बहुत मजबूत इंसान हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में आई परेशानियों को समझ सकता हूं', एक यूजर ने लिखा कि पर भी अंधे बनकर विश्वास मत करना। वहीं अन्य यूजर ने लिखा कि नदीम बहुत अच्छे पिता बनकर दिखाएंगे।

माही ने नदीम के लिए शेयर किया पोस्ट माही ने भी नदीम को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें अपना प्यार बताया है। एक्ट्रेस ने कहा कि उनके दिल ने इस रिश्ते को चुना है। नदीम उनके साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं। दोनों के बीच कई लड़ाइयां भी होती हैं। लेकिन गहराई से दोनों एक ही आत्मा से जुड़े हैं। अंत में माही ने साफ शब्दों में लिखा कि वो नदीम से प्यार करती हैं।