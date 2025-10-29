15 साल की शादी खत्म कर जय और माही ले रहे तलाक? एक्ट्रेस ने खुद बताया सच

संक्षेप: सोशल मीडिया पर मंगलवार को माही विज और जय भानुशाली के तलाक की चर्चा हो रही थी। अब माबी विज ने ऐसी अफवाहों की सच्चाई बताई है। उन्होंने बताया है कि क्या वो और जय अलग हो रहे हैं।

टीवी एक्टर जय भानुशाली और एक्ट्रेस माही विज को लेकर खबरें थीं कि दोनों ने 15 साल की शादी के बाद अलग होने का फैसला लिया है। रिपोर्ट्स में बच्चों की कस्टडी को लेकर बातें की गई थीं। अब माही विज ने खुद इन खबरों की सच्चाई बताई है। उन्होंने कहा कि वो ऐसी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगी।

माही ने बताया सच माही विज ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट करके इन अफवाहों की सच्चाई बताई है। थॉटफुल नाम के पेज पर इंस्टाग्राम पोस्ट में दावा किया गया कि कपल ने अपना रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपने ट्रस्ट इशू पर काम नहीं कर पाए। इस पोस्ट पर माही विज ने कमेंट करके लिखा- झूठी खबरें पोस्ट न करें। मैं इसके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगी।

जय के वीडियो पर माही का कमेंट हाल ही में जय ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में जय और तारा एक म्यूजिकल वीडियो में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ जय ने कैप्शन लिखा- जब पिता बच्चे के साथ अकेले हो, ऐसा होना ही है। इस वीडियो पर माही विज के कमेंट ने फैंस का ध्यान खींचा। माही विज ने लिखा- तारा सबसे क्यूट हैं।