जय भानुशाली से एलिमनी नहीं लेंगी माही, करीबी दोस्त ने कहा- एक्ट्रेस चाहती हैं कि…
संक्षेप: माही विज और जय भानुशाली के बीच में काफी समय से अनबन चल रही है। कहा जा रहा है कि दोनों साथ नहीं रह रहे हैं और अब आपसी सहमति से तलाक लेने जा रहे हैं।
टीवी कपल माही विज और जय भानुशाली के तलाक की अफवाहें लंबे समय से फैल रही हैं। यूं तो रविवार के दिन माही ने अफवाहों पर विराम लगाने के लिए जय को अपना परिवार बताया है। लेकिन अब भी अफवाहें फैलना बंद नहीं हुई हैं। अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है और अपनी बेटी तारा की कस्टडी शेयर करने की तैयार कर रहे हैं।
माही के एक करीबी दोस्त ने टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी को बताया, “माही एलिमनी नहीं मांगेंगी। वह चाहती हैं कि जय को सक्सेस मिले और दर्द या दुख नहीं। दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्ड है और एक-दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं।”
वहीं सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, “जय, माही की रिस्पेक्ट करते हैं। उनका रिश्ता खूबसूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग ये समझेंगे कि रिश्तों का अंत कड़वाहट के साथ नहीं होना चाहिए। माही के लिए जय मायने रखते हैं। उनका पैसा नहीं जो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाए हैं।”
सूत्र ने आगे कहा, “छोटी (तारा) उनके बीच की डोर है। वे तारा की खातिर कस्टडी का केस नहीं लड़ेंगे। को-पैरेंटिंग करेंगे। भले ही वे अब सोशल मीडिया पोस्ट में एक साथ दिखाई न दें, वे अक्सर एक-दूसरे के पोस्ट पर कमेंट करते जरूर नजर आएंगे।”
बता दें, जय भानुशाली और माही विज की शादी साल 2011 में हुई थी। उनके तीन बच्चे हैं। इनमें से दो फोस्टर बच्चे हैं और एक बच्ची साल 2019 में आईवीएफ के जरिए हुई थी।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
