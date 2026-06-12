महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, कहा- ‘हर कोई स्टैंडअप कॉमेडी एंजॉय करता है, मैं खुद शोज देखता हूं’

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, कहा- ‘हर कोई स्टैंडअप कॉमेडी एंजॉय करता है, मैं खुद शोज देखता हूं’
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ने 370 रुपये की बिरयानी विवाद के बाद स्टैंड-अप कॉमेडी में शालीनता बरतने की जरूरत पर जोर दिया।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्टैंड-अप कॉमेडी और सोशल मीडिया पर चल रहे विवाद पर अपनी बात रखी है। दरअसल, हाल ही में कॉमेडियन प्रणित मोरे और अन्य कलाकारों के कुछ वीडियोज को लेकर बहस छिड़ी हुई है, जिसमें '370 रुपये की बिरयानी' का मामला भी शामिल है। इस मामले में महाराष्ट्र की साइबर पुलिस ने प्रणित मोरे, हिमांशु जांगड़ा और डॉ. सेजल पवार आदि के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि प्रणित मोरे के शो में महिलाओं, आपसी कन्सेंट और दिवंगत लोगों को लेकर बेहद आपत्तिजनक और अश्लील बातें कही गई हैं, जो कानूनन गलत हैं।
मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
इस पूरे विवाद पर मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि हमारे देश का संविधान हर नागरिक को अपनी बात रखने और अभिव्यक्ति की आजादी (फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन) देता है। लेकिन साथ ही, कानून में कुछ कड़े नियम भी हैं ताकि कोई इस आजादी का गलत फायदा न उठाए। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) से बात करते हुए समझाया, ‘जब अभिव्यक्ति बेलगाम हो जाती है, तो ये समाज में लोगों के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करती है।’
मनोरंजन के नाम पर मर्यादा नहीं भूलना चाहिए - मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री का मानना है कि जब लोग अपनी मर्जी से कुछ भी बोलने लगते हैं और उसकी कोई सीमा नहीं रहती, तो इससे समाज के दूसरे लोगों के सम्मान से जीने के अधिकार को ठेस पहुंचती है। उन्होंने सलाह दी है कि मनोरंजन के नाम पर समाज की मर्यादा और शालीनता को नहीं भूलना चाहिए। कॉमेडी जरूर की जाए, लेकिन दूसरों के सम्मान और गरिमा को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए।
मैं खुद स्टैंड-अप कॉमेडी के शोज देखता हूं- मुख्यमंत्री
उन्होंने कहा, ‘हर कोई स्टैंड-अप कॉमेडी का मजा लेता है। ये एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है। मैं खुद स्टैंड-अप कॉमेडी के शो देखता हूं, लेकिन मनोरंजन के चक्कर में सामाजिक सीमाओं या गरिमा के दायरे को लांघना सही नहीं है। ये लोगों के साथ अन्याय होगा। इसलिए, मेरा मानना है कि स्टैंड-अप कॉमेडी करते समय कम से कम गरिमा के बुनियादी नियमों का तो ध्यान रखा ही जाना चाहिए।’
क्या है पूरा विवाद?
हरियाणा के गुरुग्राम में प्रणित मोरे का स्टैंड-अप कॉमेडी शो हुआ था। इस शो में हिमांशु जांगड़ा नाम के एक लड़के ने अपना डेटिंग एक्सपीरियंस शेयर किया था। हिमांशु ने कहा था कि उन्होंने एक महिला के लिए 370 रुपये की चिकन बिरयानी मंगवाई थी और जब उस महिला ने उनसे घर छोड़ने के लिए कहा तो उन्हें लगा कि उन्होंने उसपर 370 रुपये खर्च किए हैं तो अब बदले में उन्हें फिजिकल इंटिमेसी तो मिलनी चाहिए। इस कमेंट पर शो के दौरान प्रणित हंसने लगे। उन्होंने इसे पीक गुरुग्राम कंटेंट बताया और हिमांशु को मजाकिया होने पर इनाम भी दिया।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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