'ये घिनौना है', महादेव एंड सन्स देख भड़के लोग, बोले- घरेलू हिंसा मजाक नहीं
कलर्स का शो महादेव एंड सन्स विवादों में घिर गया है। दरअसल, शो के एक एपिसोड में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिसे लोग घरेलू हिंसा से जोड़कर देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये लोग रोमांस के नाम पर घरेलू हिंसा दिखा रहे हैं।
शक्ति आनंद, गर्विता साधवानी और स्नेहा वाघ का सीरियल महादेव एंड सन्स विवादों में आ गया है। दरअसल, शो में एक एपिसोड दिखाया गया जिसमें शो का किरदार धीरज (आसिम खान) रज्जी (गर्विता साधवानी) को थप्पड़ मारते, उसे धक्का देते, और फिजिकली डराते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब देखकर लोग कह रहे हैं कि टीवी सीरियल्स वालों को क्या हो गया है, टीआरपी के नाम पर ये लोग कुछ भी दिखा रहे हैं।
महादेव एंड सन्स के किस सीन पर भड़के लोग
शो के जिस सीन पर लोगों का गुस्सा फूटा है उसमें शो का मेन लीड धीरज रज्जी को थप्पड़ मारता है, उसे धक्का देता है। बर्फ से भरी बाल्टी में फेंकता है। धीरज बेड पर जबरदस्ती रज्जी के साथ रोमांस करता है। इतना ही नहीं, इस दौरान रज्जी के हाथ में गर्म प्रेस छू जाता है। रज्जी चिल्ला रही होती है, लेकिन धीरज पर उसका कोई असर नहीं होता है। उस सीन में धीरज रज्जी से ये भी कहता है कि उसके मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। अगर उसके मन में कोई चीज है, तो वो है सिर्फ नफरत।
रोमांस के नाम पर हिंसा करने का लगाया आरोप
इस सीन के वायरल होते ही टीवी सीरियल वालों पर लोगों का गुस्सा फूटा है। एक यूजर ने लिखा- ये लोग प्यार के नाम पर हिंसा दिखा रहे हैं। एक ने लिखा- मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने आज क्या देख लिया। इन लोगों ने धीरज को रज्जी को चोट पहुंचाते दिखाया और फिर उस हिंसा को रोमांस के नाम पर दिखाया। ये घिनौना है।
विवादित सीन पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
एक ने लिखा- घरेलू हिंसा मजाक नहीं है, और प्यार के नाम पर उसको दिखाना बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या अपने पार्टनर को इस तरह से ट्रीट करना ठीक है? कुछ अच्छा बनाइए आप लोग प्लीज। एक ने कहा- क्या ये असल इंडियन शो है? ये सब टीवी पर दिखाने की इजाजत भी कैसे मिलती है? एक ने लिखा- उस थप्पड़ के बाद मैंने शो देखना बंद कर दिया था। ये सब क्या बकवास दिखा रहे हैं।
महादेव एंड सन्स की बात करें तो ये शो हर सोमवार से शुक्रवार कलर्स टीवी पर रात 10 बजे आता है। इस शो को सौरभ तिवारी ने लिखा है। शो इससे पहले भी एक बार विवादों में आ चुका है। शो की एक्ट्रेस मानसी साल्वी ने जब शो छोड़ा था, तो उन्होंने प्रोड्यूसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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