महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर पंकज धीर का निधन

Wed, 15 Oct 2025 01:47 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर पंकज धीर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। एक्टर को बीआर चोपड़ा की क्लासिक टीवी सीरीज महाभारत में कर्ण के किरदार में देखा और पसंद किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पंकज धीर लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने कई सालों तक इस बीमारी से जंग लड़ी, लेकिन कुछ महीने पहले कैंसर फिर से उभर आया और उनकी सेहत तेजी से बिगड़ गई। इसके लिए उन्होंने बड़ी सर्जरी भी करवाई थी। लेकिन अब वो इस बीमारी से जंग हार गए। आज 15 अक्टूबर को उनके निधन की खबर सामने आई है।

आधिकारिक पुष्टि

CINTAA (सिने & टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन) ने एक आधिकारिक बयान जारी कर उनके निधन की जानकारी दी। बयान में कहा गया,“गहरे दुख और विलाप के साथ हम सूचित करते हैं कि हमारे ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन और CINTAA के पूर्व माननीय जनरल सेक्रेटरी श्री पंकज धीर जी का 15 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4:30 बजे, पवन हंस, विले पार्ले मुंबई में किया जाएगा।”

करियर और परिवार

बता दें, पंजक धीर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर डायरेक्टर 1970 में आई फिल्म परवाना से की थी। इसके बाद उन्होंने 1981 में रिलीज हुई फिल्म पूनम में बतुर एक्टर काम किया। लेकिन इन्हें बड़ी पहचान बीआर चोपड़ा की टीवी सीरीज महाभारत से मिली। इस सीरीज में एक्टर ने कर्ण का किरदार इतनी शिद्दत से निभाया था कि इन्हें उसी नाम से पुकारा जाने लगा। इसके अलावा सलमान खान की फिल्म सनम बेवफा और शाहरुख खान के साथ फिल्म बादशाह में भी काम किया था। पंकज धीर के बेटे एक्टर निकितन धीर भी फिल्मों में हैं। उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में थंगाबली का किरदार निभाया था। एक्टर की बहू कृतिका सेंगर भी टीवी का बड़ा नाम रही हैं। उन्होंने कसौटी जिंदगी की और झांसी की रानी जैसे टीवी शोज में देखा गया था।

