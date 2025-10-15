महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर पंकज धीर का निधन

संक्षेप: बीआर चोपड़ा की क्लासिक टीवी सीरीज महाभारत में कर्ण के किरदार निभाने वाले एक्टर पंकज धीर का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि एक्टर कैसर से जंग लड़ रहे थे। CINTAA ने एक्टर के निधन की पुष्टि की है।

महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर पंकज धीर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। एक्टर को बीआर चोपड़ा की क्लासिक टीवी सीरीज महाभारत में कर्ण के किरदार में देखा और पसंद किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पंकज धीर लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने कई सालों तक इस बीमारी से जंग लड़ी, लेकिन कुछ महीने पहले कैंसर फिर से उभर आया और उनकी सेहत तेजी से बिगड़ गई। इसके लिए उन्होंने बड़ी सर्जरी भी करवाई थी। लेकिन अब वो इस बीमारी से जंग हार गए। आज 15 अक्टूबर को उनके निधन की खबर सामने आई है।

आधिकारिक पुष्टि CINTAA (सिने & टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन) ने एक आधिकारिक बयान जारी कर उनके निधन की जानकारी दी। बयान में कहा गया,“गहरे दुख और विलाप के साथ हम सूचित करते हैं कि हमारे ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन और CINTAA के पूर्व माननीय जनरल सेक्रेटरी श्री पंकज धीर जी का 15 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4:30 बजे, पवन हंस, विले पार्ले मुंबई में किया जाएगा।”