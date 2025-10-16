'कर्ण' पंकज धीर के निधन पर रो पड़ीं 'द्रौपदी' रूपा गांगुली, बोलीं- बताया नहीं कि बीमार थे, मैसेज पर…

संक्षेप: महाभारत के कर्ण पंकज धीर हमारे बीच नहीं हैं। उनके साथ काम करने वाले एक्टर्स सदमे में हैं। द्रौपदी का रोल निभाने वाली रूपा गांगुली उन्हें याद करके रो पड़ीं। उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता चला पाया कि पंकज को कैंसर था।

महाभारत के कर्ण पंकज धीर के निधन पर बात करके उनकी को-स्टार रुपाली गांगुली रो पड़ीं। उन्होंने बताया कि मैसेज पर बात होती थी पर पंकज ने कभी नहीं बताया कि वह बीमार हैं। बता दें कि पंकज धीर को कैंसर था जिसके चलते निधन हुआ। रूपा गांगुली महाभारत में द्रौपदी के रोल में थीं। रूपा ने बताया कि कृष्ण बने नीतीश भारद्वाज के बाद पंकज धीर सेट पर सबसे हैंडसम दिखने वाले शख्स थे।

रो पड़ीं रूपा गांगुली रूपा गांगुली एनडीटीवी से बात कर रही थीं। उन्होंने पंकज धीर के निधन पर दुख जताया। रूपा बोलीं, 'करीब एक साल पहले मेरी उनसे टेक्स्ट पर बात हुई थी। पर उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया।' यह बताते हुए रूपा रो पड़ीं। उन्होंने बताया कि वह पंकज से कई साल पहले मिली थीं लेकिन मैसेज पर बात होती थी।



मोस्ट हैंडसम फ्रेंड

रूपा ने महाभारत की शूटिंग का वक्त याद किया। बोलीं, 'नीतीश भारद्वाज के बाद पंकज धीर सेट पर सबसे हैंडसम मर्द थे। मैं उन्हें टेस्ट भेजती और उसमें मोस्ट हैंडसम फ्रेंड लिखती थी। उन्हें पता था कि लोग हैंडसम बोलते हैं पर वह बहुत सभ्य, सज्जन और विनम्रता से बात करने वाले थे। पुनीत इस्सर और फिरोज खान थोड़े चुलबुले थे। पंकज हमेशा रिजर्व रहने वाले इंसान थे।'