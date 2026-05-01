जब बड़े डायरेक्टर ने कहा, मेरे सामने बिकिनी पहनकर आओ; मदालसा शर्मा ने दिया था ये जवाब
मदालसा शर्मा की मां और पिता दोनों इंडस्ट्री में थे इसके बाद भी उनके कुछ कड़वे अनुभव रहे हैं। उन्होंने रीसेंटली बताया कि एक बड़े डायरेक्टर ने कहा था कि वह उसके सामने बिकीनी पहनकर आएं।
अनुपमा फेम मदालसा शर्मा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा हैं। वह मिथुन की बहू हैं और उनकी मां शर्मा ने लंबे समय फिल्मी दुनिया में काम किया। मदालसा जब फिल्मों में आ रही थीं तो उनका सामना भी ऐसे लोगों से हुआ जिन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की। एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि एक बार एक डायरेक्टर ने मदालसा से कहा था कि उनको बिकिनी पहनकर दिखाएं।
डायरेक्टर ने की बिकीनी पहनने की
मदालसा जब 17 साल की थीं उन्होंने साउथ की फिल्मों से करियर की शुरुआत की। हॉटरफ्लाई पॉडकास्ट में थीं। उन्होंने बताया कि एक डायरेक्टर ने एक बार अजीब रिक्वेस्ट की थी। वह बोलीं, 'एक जानेमाने फिल्मेकर ने मुझे मीटिंग में बुलाया था। मैं उस वक्त करीब 19 साल की थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं ऐसी लड़की की तलाश में हूं जो बिकीनी में कम्फर्टेबल हो। मैंने सोचा कि इसमें क्या हर्ज है तो मैंने कह दिया, ठीक है फिर मैं स्टोरी समझना चाहती थी कि स्टोरी के एंगल से जस्टिफाइड है या नहीं। मैं 19 साल की थी लेकिन स्मार्ट थी।'
डायरेक्टर को किया साफ मना
इसके बाद डायेरक्टर ने मदालसा से कहा कि वह देखना चाहते हैं कि क्या वह बिकिनी पहन सकती हैं या नहीं। डायरेक्टर ने मदालसा से कहा कि वह उनकी बॉडी लैंग्वेज देखना चाहते हैं कि कैमरा के सामने कम्फर्टेबल रहेंगी या नहीं। मदालसा बोलीं, 'मैंने कहा, आई एम सॉरी, मैं प्रोफेशन से एक्टर हूं। अगर सीन में बिकिनी सीन या साड़ी या लहंगा जिसकी भी जरूरत होगी मैं पहनने को तैयार हूं लेकिन कैमरा के सामने। मैं कम्फर्टेबल रहूंगी क्योंकि यह मेरे काम का हिस्सा है लेकिन आपके सामने पहनना मेरे जॉब का हिस्सा नहीं। इसलिए अगर आप टैलेंड पर भरोसा करके मुझे ले सकते हैं तो ले सकते हैं अगर नहीं तो मुझे पता है कि दरवाजा कहां है।'
हिप पैड लगाने की भी डिमांड
मदालसा ने बताया कि वह वहां से ऐसा कहकर चली आईं। जानने की कोशिश भी नहीं कि क्या उसने क्या सोचा होगा। कुछ दिनों बाद उन्होंने रिपोर्ट्स में पढ़ा कि उस रोल के लिए जिस लड़की को लिया गया है वह डायरेक्टर के साथ डेटिंग कर रही है। मदालसा ने यह भी बताया कि जब वह शुरुआत में साउथ फिल्मों में गईं तो उनसे हिप पैड पहनने को कहा गया था ताकि वह थोड़ी कर्वी दिख सकें, हालांकि मदालसा ने इसके लिए ना कह दिया था। मदालसा ने बताया कि उन्हें जब भी असहज लगा वह उठकर चली गई हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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