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LockUpp 2: 'ठरकी या छिछोरे नहीं हैं राम कपूर', पति के बचाव में आईं गौतमी कपूर

By Puneet Parashar
लाइव हिन्दुस्तान
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LockUpps 2: राम कपूर का श्रेया कालरा को किस करना उनके लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर उनकी जमकर ट्रोलिंग हो रही है, अब उनकी पत्नी गौतमी कपूर ने अपने पति के डिफेंस में वीडियो पोस्ट किया है।

LockUpp 2: 'ठरकी या छिछोरे नहीं हैं राम कपूर', पति के बचाव में आईं गौतमी कपूर

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रहे रियलिटी शो 'लॉकअप' (सीजन-2) के हालिया एपिसोड में राम कपूर का श्रेया कालरा को किस करना विवादों में आ गया है। सोशल मीडिया पर राम कपूर को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। मालूम हो कि श्रेया कपूर को एक टास्क के दौरान राम कपूर ने लगातार कई बार माथे और गाल पर किस किया था। जब राम कपूर ने इसके बाद उन्हें लीडर नहीं चुना तो शिल्पा शिंदे के साथ बातचीत में इस बारे में श्रेया ने अपनी निराशा जाहिर की। सोशल मीडिया पर राम कपूर की ट्रोलिंग के दौरान उनकी पत्नी गौतमी कपूर ने उनका बचान करते हुए कहा- न तो वह छिछोरे हैं, ना ही ठरकी हैं।

राम कपूर के बचाव में आईं पत्नी गौतमी

श्रेया कपूर के बयान के बाद जब सोशल मीडिया पर गौतम की ट्रोलिंग होने लगी, तो उसके कुछ ही देर बाद गौतमी कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में उन्होंने श्रेया की बातों और उनके दावों पर निराशा जाहिर की। गौतमी ने लोगों से अपील की, कि एपिसोड एडिट करने के बाद दिखाया जाता है और दर्शकों को शो में जो नजर आता है वह पूरी बात नहीं होती है, ऐसे में लोग एपिसोड के आधार पर सख्त फैसले नहीं लें। एक्ट्रेस ने कहा कि पहले उन्होंने इस बारे में खामोश रहने का फैसला किया था, लेकिन फिर बात बढ़ी तो अपनी राय रखने का मन बना लिया।

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'ठरकी या छिछोरे नहीं हैं राम कपूर'

गौतमी कपूर ने कहा, "बहुत से लोग उनके बारे में तरह-तरह के बातें कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वह एक छिछोरे इंसान हैं, ठरकी आदमी हैं, और यह कि वह एक बुजुर्ग आदमी हैं जिनके कुछ स्वार्थ हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि राम का नेचर ही ऐसा है।" टीवी शो 'घर एक मंदिर' में काम कर चुकीं एक्ट्रेस गौतमी कपूर ने कहा कि वह अपने पति के बर्ताव को डिफेंड नहीं कर रही हैं। उनके मुताबिक राम कपूर एक नेकदिल इंसान हैं और बिना किसी रणनीति या प्लानिंग के शो में आए थे। उन्होंने साफ कहा, “अगर वह घटिया हरकतें कर रहे होते, तो मुझे यकीन है कि शो के शुरुआती दिनों में ही बात खुल गई होती।”

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श्रेया के फैसले पर क्या बोलीं गौतमी?

गौतमी कपूर ने यह भी कहा कि श्रेया ने इसलिए उन पर आरोप लगाया, क्योंकि राम ने लीडर बनने में उनका सपोर्ट नहीं किया। एक्ट्रेस ने कहा, "हो सकता है कि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन हर किसी का अपना फैसला होता है। इसीलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। मैं आपको बताना चाहती हूं कि हम शो को अपने घरों में आराम से बैठकर देखते हैं। शो के मेंबर पिछले 4-5 हफ्तों से बाहरी दुनिया के कटे हुए बिना किसी से संपर्क किए हुए अंदर बंद हैं।" हालांकि गौतमी ने अपने पति का बचाव किया है, लेकिन जनता का इस बारे में क्या ओपिनियन रहता है यह अगली वोटिंग में साफ होगा।

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पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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