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LockUpp 2: योगेश रावत के एविक्शन से भड़के फैंस, वाइल्ड कार्ड बनकर आएगी ये नई कंटेस्टेंट

By Puneet Parashar
लाइव हिन्दुस्तान
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LockUpp 2: रियलिटी टीवी शो लॉकअप से हुई योगेश रावत की छुट्टी। अब वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर शो में एंट्री लेंगी द ट्रेटर्स की यह सेलेब्रिटी।

LockUpp 2: योगेश रावत के एविक्शन से भड़के फैंस, वाइल्ड कार्ड बनकर आएगी ये नई कंटेस्टेंट

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रहे रियलिटी शो लॉकअप (सीजन-2) से कंटेस्टेंट योगेश रावत की छुट्टी हो गई है। योगेश इस सीजन के कुछ सबसे चर्चित खिलाड़ियों में गिने जा रहे थे, लेकिन इस हफ्ते वह एविक्ट हो गए हैं। योगेश एमटीवी रोडीज और स्प्लिट्सविला के फाइनलिस्ट रह चुके हैं और एक पॉपुलर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं। फराह खान और रितेश देशमुख होस्टेड रियलिटी शो लॉकअप 2 में उन्होंने बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री ली थी। हर एविक्शन की तरह इस पर भी लोगों की मिली जुली राय है, कोई इसे अनफेयर बता रहा है, तो किसी का कहना है कि योगेश को बहुत पहले बाहर हो जाना चाहिए था।

लॉकअप-2 से एविक्ट हुए योगेश रावत

एक सोशल मीडिया यूजर ने X पर लिखा- मेरे लिए लॉकअप खत्म हो गया है। यह अभी तक का सबसे बायस्ड और पहले से तय किया जा चुका रियलिटी शो है। इस शो का सीधा का सिद्धांत है- हाइप बढ़ाओ योजना। दूसरे ने लिखा- बकवास शो, पूरी तरह बायस्ड। अनफेयर एविक्शन, इसे क्या सोचकर एविक्ट किया। इसी तरह ढेरों यूजर्स ने योगेश के एविक्शन पर अपना गुस्सा जाहिर किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही है। क्योंकि अब शो में एक और धमाकेदार वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही है, जिसकी वजह से शो की पॉपुलैरिटी का मीटर ऊपर जा सकता है।

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कौन हैं 'लॉकअप' की नई वाइल्ड कार्ड?

मेकर्स ने नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया है और बिग बॉस तक की एक ताजा पोस्ट के मुताबिक 'द रेबेल किड' के नाम से मशहूर अपूर्वा मखीजा शो में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट कदम रखने जा रही हैं। अपूर्वा इंडिया की कुछ सबसे पॉपुलर जेन-जी कॉन्टेंट क्रिएटर हैं। इससे पहले वह अमेजन प्राइम वीडियो के शो 'द ट्रेटर्स' में नजर आ चुकी हैं। उनका समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में बतौर जज शामिल होना भी काफी ज्यादा विवादों में रहा था। अपूर्व अपने बेबाक अंदाज और बिंदास छवि के लिए जानी जाती हैं। देखना होगा कि वह लॉकअप में क्या नया कॉन्टेंट दे पाएंगी।

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लॉकअप-2 में क्यों चर्चा में रहे योगेश?

जहां तक बात योगेश रावत के एविक्शन की है तो वह भी अपनी बेबाकी और धाकड़ अंदाज में गेम खेलने के चलते पॉपुलर हुए थे। शो की शुरुआत में ही योगेश ने कंगना रनौत द्वारा खुद को 'धोखेबाज' कहे जाने पर रितेश देशमुख के सामने नाराजगी जताई थी। योगेश का अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना और दमदार अंदाज में एक दिग्गज सेलेब्रिटी के खिलाफ बोल पाना लोगों को काफी पसंद आया था। शो में आकांक्षा चौधरी के साथ उनकी दोस्ती और केमिस्ट्री काफी चर्चा में थी।

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Puneet Parashar

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पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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