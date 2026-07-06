Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'उसकी औकात दिखा दी', सुनीता ने शिल्पा को लताड़ा, गोविंदा का नाम लेकर मार रही थीं टॉन्ट

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा जब से रियलिटी शो लॉकअप में दाखिल हुई हैं, तभी से लगातार सुर्खियों में बनी हुी हैं। अब जब वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट शिल्पा शिंदे को उन्होंने लताड़ लगाई, तो लोग इंस्टा पर खुश हो गए।

'उसकी औकात दिखा दी', सुनीता ने शिल्पा को लताड़ा, गोविंदा का नाम लेकर मार रही थीं टॉन्ट

रियलिटी टीवी शो 'लॉकअप सीजन 2' में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपनी बेबाक बयानबाजी से लोगों का खूब ध्यान खींच रही हैं। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शॉकिंग बातों का खुलासा करके शुरू में वह सुर्खियों में आईं, अब जब शिल्पा शिंदे बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट शो में शामिल हुईं तो सुनीता के साथ उनकी भिड़ंत देखने मिली। सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस का हिस्सा रह चुकीं शिल्पा शिंदे को लॉकअप में हलचल मचाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। क्योंकि जेल में एंट्री के कुछ ही वक्त बाद उनका सुनीता आहूजा समेत अन्य कई लोगों से झगड़ा हो गया।

जब शिल्पा शिंदे ने लिया सुनीता से पंगा

नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि शिल्पा शिंदे ने सुपरस्टार गोविंदा के बारे में चौंकाने वाले बयान देने के लिए सुनीता आहूजा को घेरा। शिल्पा ने गोविंदा की तारीफ में कहा कि उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। टीवी शो 'भाबीजी घर पर हैं' से पॉपुलर हुईं एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने कहा, "गोविंदा जी के बहुत फैन हैं। तो आपने ऐसे कैसे किया? आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं उन्हें? आप खुद के फैसले से कुछ करती भी हैं?" गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक्ट्रेस को फौरन बेबाक अंदाज में जवाब दिया, “जब तुम्हारे पर गुजरेगा तब पता चलेगा। ज्यादा बकवास मत करो।”

ये भी पढ़ें:शादी के बाद पहली बार सामने आए आमिर, कैमरों से दूर ही रहीं तीसरी पत्नी गौरी

पब्लिक बोली- उसकी औकात दिखा दी

सुनीता आहूजा का मिनट से पहले शिल्पा शिंदे की तरफ प्रेशर ट्रांसफर करना लोगों को खूब पसंद आया। ज्यादातर लोगों को सुनीता का यह अप्रोच अच्छा लगा। एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "यह बहुत सैटिस्फाईंग था।" वहीं दूसरे ने लिखा, "उसकी औकात दिखा दी।" एक शख्स ने लिखा, "फर्जी केस वाली बात स्वीकार करने के बाद तो उसे किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं मिलनी चाहिए।" एक शख्स ने लिखा- बहुत बढ़िया सुनीता मैम। यह करना बहुत जरूरी था। इसी तरह के दर्जनों कमेंट वायरल क्लिप पर आने शुरू हो गए।

ये भी पढ़ें:जानिए क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस? सुमोना चक्रवर्ती को करवानी पड़ी सर्जरी

जब शिल्पा ने मानी झूठे आरोप की बात

बता दें कि शिल्पा शिंदे पिछले दिनों अपने उस बयान को लेकर काफी चर्चा में रहीं जब उन्होंने स्वीकार किया कि 'भाबीजी घर पर हैं' के निर्माता संजय कोहली के खिलाफ यौन उत्पीड़न के उनके आरोप झूठे थे। शिल्पा शिंदे के इस आरोप ने लोगों के होश फाख्ता कर दिए थे, क्योंकि शिल्पा ने इसी आरोप के साथ वह शो छोड़ा था और लोगों को यह बात बहुत शॉकिंग लगी कि एक मशहूर एक्ट्रेस भी इस तरह का घटिया और झूठा आरोप किसी पर बस यूं ही अपने फायदे के लिए लगा सकती है। शिल्पा शिंदे की काफी ट्रोलिंग हुई थी।

ये भी पढ़ें:लॉकअप 2 में गालियां दे रहीं सुनीता के सपोर्ट में कश्मीरा, बोलीं- मामी जहन्नुम…
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

और पढ़ें
Lock Upp 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।