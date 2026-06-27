Lockupp 2: आकांक्षा चमोला ने लॉकअप 2 में किया बड़ा खुलासा, बोलीं- मेरा और गौरव खन्ना का तलाक हो रहा है

Lockupp 2: आकांक्षा चमोला ने लॉकअप 2 में किया बड़ा खुलासा, बोलीं- मेरा और गौरव खन्ना का तलाक हो रहा है
Lockupp 2 Episode 1: ‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने ‘लॉकअप 2’ में खुलासा किया कि उनका और गौरव का तलाक हो रहा है।
‘लॉकअप 2’ का पहला एपिसोड आ गया है। नेटफ्लिक्स के इस रिएलिटी शो को रितेश देशमुख और फराह खान होस्ट कर रहे हैं। वहीं गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने इसमें हिस्सा लिया है। पहले ही एपिसोड में आकांक्षा ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। आकांक्षा ने बताया कि उन्होंने और गौरव ने तलाक लेने का फैसला लिया है। ये सुनकर फराह दंग रह गईं। पढ़िए आकांक्षा ने क्या कहा।
एक साल से अलग रह रहे हैं आकांक्षा और गौरव
आकांक्षा ने कहा, ‘गौरव खन्ना और मेरा तलाक हो रहा है। हम पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं। ये बात अभी तक लोगों को नहीं पता है।’ आकांक्षा ने आगे कहा, ‘ये हम दोनों का फैसला है। हम पिछले एक साल से इस पर बात कर रहे हैं।’
क्यों हो रहा है तलाक?
आकांक्षा ने साफ-साफ कहा, ‘मेरे और गौरव के बीच चीजें खराब नहीं हैं। हम दोनों अभी भी एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम दोनों पार्टनर के तौर पर एक-दूसरे के लिए सही नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों को लाइफ में अलग-अलग चीजें चाहिए।’
वो कपल वाला फील नहीं आ रहा है- आकांक्षा
आकांक्षा बोलीं, ‘ये सब बिग बॉस 19 के समय से ही चल रहे हैं। गौरव के माता-पिता और मेरे माता-पिता ने कहा कि कुछ दिन अलग रहकर देख लो। ऐसा होता है न कि जब अलग होते हैं तब एक-दूसरे का महत्व समझ आता है। सबको यही लग रहा था कि हमारी बातचीत हो रही है, हम सोशल मीडिया पर साथ दिख रहे हैं, एक-दूसरे को इवेंट्स में सपोर्ट कर रहे हैं तो साथ आ जाएंगे। लेकिन हमें वो कपल वाला फील नहीं आ रहा है।’
बच्चा नहीं करना चाहती आकांक्षा
गौरव और आकांक्षा की शादी को 9 साल हो गए हैं। याद दिला दें, ‘बिग बॉस 19’ में गौरव ने खुलासा किया था कि उनकी पत्नी आकांक्षा मां नहीं बनना चाहती हैं। उन्होंने मृदुल से कहा था, ‘मैं पिता बनना चाहता हूं, लेकिन मेरी पत्नी आकांक्षा इसके लिए तैयार नहीं हैं। उनकी सोच भी बिल्कुल सही भी है। अब अगर मैं पूरा दिन काम पर रहूंगा और उन्हें भी काम मिलेगा, तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा? हम नहीं चाहते कि कोई और हमारे बच्चे की देखभाल करे। जब मैंने अपनी इच्छा जताई तो उन्होंने मुझे समझाया और मैं उनकी बात समझ गया।’
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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खासियत और हुनर (Expertise)
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