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Lockupp 2: आकांक्षा चमोला ने लॉकअप 2 में किया बड़ा खुलासा, बोलीं- मेरा और गौरव खन्ना का तलाक हो रहा है

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Lockupp 2 Episode 1: ‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने ‘लॉकअप 2’ में खुलासा किया कि उनका और गौरव का तलाक हो रहा है।

Lockupp 2: आकांक्षा चमोला ने लॉकअप 2 में किया बड़ा खुलासा, बोलीं- मेरा और गौरव खन्ना का तलाक हो रहा है

‘लॉकअप 2’ का पहला एपिसोड आ गया है। नेटफ्लिक्स के इस रिएलिटी शो को रितेश देशमुख और फराह खान होस्ट कर रहे हैं। वहीं गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने इसमें हिस्सा लिया है। पहले ही एपिसोड में आकांक्षा ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। आकांक्षा ने बताया कि उन्होंने और गौरव ने तलाक लेने का फैसला लिया है। ये सुनकर फराह दंग रह गईं। पढ़िए आकांक्षा ने क्या कहा।

एक साल से अलग रह रहे हैं आकांक्षा और गौरव

आकांक्षा ने कहा, ‘गौरव खन्ना और मेरा तलाक हो रहा है। हम पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं। ये बात अभी तक लोगों को नहीं पता है।’ आकांक्षा ने आगे कहा, ‘ये हम दोनों का फैसला है। हम पिछले एक साल से इस पर बात कर रहे हैं।’

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क्यों हो रहा है तलाक?

आकांक्षा ने साफ-साफ कहा, ‘मेरे और गौरव के बीच चीजें खराब नहीं हैं। हम दोनों अभी भी एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम दोनों पार्टनर के तौर पर एक-दूसरे के लिए सही नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों को लाइफ में अलग-अलग चीजें चाहिए।’

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वो कपल वाला फील नहीं आ रहा है- आकांक्षा

आकांक्षा बोलीं, ‘ये सब बिग बॉस 19 के समय से ही चल रहे हैं। गौरव के माता-पिता और मेरे माता-पिता ने कहा कि कुछ दिन अलग रहकर देख लो। ऐसा होता है न कि जब अलग होते हैं तब एक-दूसरे का महत्व समझ आता है। सबको यही लग रहा था कि हमारी बातचीत हो रही है, हम सोशल मीडिया पर साथ दिख रहे हैं, एक-दूसरे को इवेंट्स में सपोर्ट कर रहे हैं तो साथ आ जाएंगे। लेकिन हमें वो कपल वाला फील नहीं आ रहा है।’

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बच्चा नहीं करना चाहती आकांक्षा

गौरव और आकांक्षा की शादी को 9 साल हो गए हैं। याद दिला दें, ‘बिग बॉस 19’ में गौरव ने खुलासा किया था कि उनकी पत्नी आकांक्षा मां नहीं बनना चाहती हैं। उन्होंने मृदुल से कहा था, ‘मैं पिता बनना चाहता हूं, लेकिन मेरी पत्नी आकांक्षा इसके लिए तैयार नहीं हैं। उनकी सोच भी बिल्कुल सही भी है। अब अगर मैं पूरा दिन काम पर रहूंगा और उन्हें भी काम मिलेगा, तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा? हम नहीं चाहते कि कोई और हमारे बच्चे की देखभाल करे। जब मैंने अपनी इच्छा जताई तो उन्होंने मुझे समझाया और मैं उनकी बात समझ गया।’

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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