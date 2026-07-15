LockUpp 2: क्या गौरव खन्ना ने कभी गलत बर्ताव किया? आकांक्षा ने उठाया कुछ नए राजों से पर्दा
गौरव खन्ना के बारे में जब राम कपूर ने बातचीत के दौरान आकांक्षा चमौला से एक सवाल किया, तो इसके जवाब में सुनिए आकांक्षा ने क्या जवाब दिया। इस बातचीत के दौरान राम कपूर ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ बताया।
रियलिटी टीवी शो 'लॉकअप-2' से एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। शो का हिस्सा बनने के बाद से लेकर अभी तक आकांक्षा ने अपनी जिंदगी के कई शॉकिंग राजों से पर्दा उठाया है, अब वह फिर एक बार अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। आकांक्षा ने हालिया एपिसोड में इस सवाल का जवाब दिया कि क्या गौरव खन्ना ने कभी उनके साथ गलत बर्ताव किया? साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अपने पति गौरव खन्ना से अलग होने के बाद उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
क्या गौरव खन्ना ने किया गलत बर्ताव?
दरअसल आकांक्षा चमोला एक्टर राम कपूर से बात कर रही थीं और राम उन्हें अपनी निजी जिंदगी के बारे में बता रहे थे। बातचीत के दौरान राम कपूर ने आकांक्षा से पूछा- गौरव अच्छा लड़का है। वह नेक इंसान है। क्या उसने कभी तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया? इस सवाल के जवाब में आकांक्षा चमोला ने नहीं में सिर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया, जिससे पता चलता है कि उनके दोनों ही सवालों का जवाब नहीं था। आकांक्षा ने कहा कि वह शादी के बारे में कभी भी गौरव से सलाह मशवरा नहीं करेंगी।
राम कपूर ने भी सुनाई अपनी दास्तां
बता दें कि एक तरफ जहां आकांक्षा ने अपनी जिदंगी के कई पहलुओं से अभी तक पर्दे उठाए हैं, वहीं दूसरी तरफ राम कपूर भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वह उस वक्त गौतमी कपूर के सच्चे दोस्त बन गए थे, जब उनकी शादीशुदा जिंदगी मुश्किलों से गुजर रही थी। राम कपूर ने बताया, "धीरे-धीरे मुझे पता चला कि वह अपनी शादी से खुश नहीं थीं और ढाई साल की शादी में वो दोनों सात महीने तक अलग रहे। तब तक हमारी दोस्ती काफी गहरी हो चुकी थी।" यही वह वक्त था जब राम ने गौतमी में दिलचस्पी दिखाना शुरू किया।
यूं शुरू हुई राम-गौतम की लव स्टोरी
राम कपूर ने अपनी उन दिनों को याद करते हुए कहा कि जब मुझे लगता था कि उनका दिन खराब गया है, तो मैं उनसे सवाल पूछता था और वह जवाब देती थीं। मुझे पता चला कि वह शादी खत्म करना चाहती थीं। उनका परिवार उनका साथ नहीं दे रहा था। राम कपूर ने बताया कि जब गौतमी ने अलग होने का फैसला लिया तो मैंने उससे कहा- तुम्हें जो भी जरूरत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं उसका सबसे करीबी दोस्त बन गया। राम ने बताया- एक रात हमारी लंबी बातचीत हुई। फोन रखने के बाद, मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे याद कर रहा हूं। मैं थोड़ा डर गया। वह बहुत अच्छी इंसान थी। धीरे-धीरे दोनों को अहसास हुआ कि वो एक दूसरे को चाहने लगे हैं।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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