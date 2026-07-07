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LockUpp 2: 'दोबारा नहीं करूंगी शादी', आकांक्षा चमौला ने बताया तलाक के बाद क्या है आगे का प्लान

By Puneet Parashar
लाइव हिन्दुस्तान
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LockUpp 2 Akanksha Chamola: रियलिटी टीवी शो लॉकअप 2 में आकांक्षा चमोला लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। गौरव खन्ना से तलाक लेने और बाइसेक्सुअल होने की बात कहने के बाद अब एक बार फिर वह सुर्खियों में हैं।

LockUpp 2: 'दोबारा नहीं करूंगी शादी', आकांक्षा चमौला ने बताया तलाक के बाद क्या है आगे का प्लान

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित किए जा रहे रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' में आकांक्षा चमोला ने यह कहकर हलचल मचा दी थी, कि वह अपने पति गौरव खन्ना से तलाक लेने जा रही हैं। बिग बॉस सीजन 19 के विजेता रहे गौरव खन्ना ने शो पर कई बार अपनी पत्नी से बेहद प्यार करने की बात जाहिर की थी और शो के आखिरी कुछ एपिसोड में दोनों की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई थी। बात आकांक्षा की करें तो प्रीमियर एपिसोड में हलचल मचाने के बाद अब आकांक्षा ने एक नया खुलासा करके लोगों को गॉसिप्स की नई वजह दे दी है।

तलाक के बाद दोबारा नहीं करेंगी शादी

पामेला के साथ बातचीत में आकांक्षा ने कहा, "मेरी शादी बहुत यंग एज में हो गई थी, मेरी शादी सिर्फ 24 साल की उम्र में हो गई थी।" इस पर पामेला ने कहा, "तुम अभी भी बहुत यंग हो, तुम्हें कोई न कोई मिल जाएगा।" इस पर आकांक्षा ने जवाब दिया, “मुझे दोबारा शादी नहीं करनी है। मुझे लगता है मेरा हो गया। मैं जिंदगी में पहली बार अकेली रहने वाली हूं। मतलब, मेरे मम्मी-पापा या मेरे पति के घर की छत के नीचे नहीं। मैं अपना खुद का घर खरीदूंगी, मैं अब अपनी जिंदगी अकेले जीने वाली हूं।”

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'लड़के और लड़कियां दोनों पसंद हैं'

बता दें कि इससे पहले आकांक्षा चमोला ने यह कहकर सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया था कि उन्हें लड़के और लड़कियां दोनों पसंद हैं। उन्होंने बताया कि वह बाइसेक्सुअल हैं और उनके लड़कियों के साथ भी इंटीमेट रिलेशन रहे हैं। पहले गौरव खन्ना से तलाक लेने की बात पर और फिर बाइसेक्सुअल होने की बात कहकर उन्होंने सुर्खियां बटोरीं, अब एक नई और शॉकिंग जानकारी देकर आकांक्षा चमोला ने लोगों को गॉसिप्स की वजह दे दी है। जहां तक गौरव खन्ना के साथ रिश्ते की बात है, तो इस पर आकांक्षा बहुत कम बोली हैं।

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क्यों हो रहा है आकांक्षा-गौरव का तलाक?

उन्होंने अभी तक अपने पति गौरव खन्ना के बारे में कुछ निगेटिव नहीं कहा है। वहीं शो के बाहर गौरव खन्ना भी अपनी अनुज कपाड़िया की इमेज को कायम रखते हुए पत्नी को सपोर्ट ही करते नजर आए हैं। गौरव खन्ना से तलाक लेने की वजह पूछे जाने पर आकांक्षा ने बताया था कि उन्हें बच्चे चाहिए और मैं उसे वह नहीं दे सकती। नहीं आ रही है मेरे अंदर से वो इच्छा। आकांक्षा ने बताया कि यह बात उन्होंने बहुत पहले ही गौरव खन्ना को कह दी थी, हालांकि अब शायद इस बारे में दोनों ने मिलकर एक ठोस फैसला लेने का फैसला किया है।

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Puneet Parashar

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पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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