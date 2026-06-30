Lock Upp2: आकांक्षा चमोला ने बताई गौरव खन्ना से तलाक लेने की वजह; क्या बिग बॉस 19 ने बिगाड़ी बात?
आकांक्षा चमोला गौरव से तलाक ले रही हैं इस बात पर ज्यादातर लोग भरोसा नहीं कर पा रहे। अब लॉकअप 2 शो में परतें खुल रही हैं कि आखिर उन्होंने ये फैसला कब और क्यों लिया।
लॉकअप 2 कंटेस्टेंट आकांक्षा चमोला ने अब गौरव से तलाक लेने की वजह बताई है। इस शो पर उन्होंने सीक्रेट बताया था कि वह एक साल से अपने पति से अलग रह रही हैं। इस बात ने ज्यादातर लोगों को चौंकाया। कई लोगों को लग रहा है कि आकांक्षा ये सब शो के लिए बोल रही हैं। अब उन्होंने श्रेया कालरा और सूफी मोतीवाला को बताया है कि उन्होंने यह फैसला क्यों लिया।
समय के साथ बदल गए गौरव
आकांक्षा इनमेट्स से बात कर रही थीं। उन्होंने कहा, 'जब हम शादी में थे, मेरा मैटर्नल इंस्टिंक्ट (अंदर से इच्छा) कभी नहीं था। लेकिन मुझे था कि देख सकती हूं, यह पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुआ था। पर धीरे-धीरे मुझे लगा कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूं और इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। गौरव को भी इससे प्रॉब्लम नहीं थी पर समय के साथ ये बदल गया।'
लोग बच्चे के लिए ही करते हैं शादी
आकांक्षा बोलती हैं, 'अब उसे बच्चे चाहिए और मैं ये दे नहीं सकती। नहीं है मेरे में इंस्टिंक्ट, वो मैंने बहुत पहले बोल दिया था। जब मुझे अहसास हो गया कि मैं बनी ही नहीं हूं इस चीज के लिए, मैंने तब ही बोल दिया था कि मैं नहीं करने वाली हूं। हमारे बीच बातचीत हुई तो मैंने बोल दिया कि अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग शादी इसलिए करते हैं, ईमानदारी से कहूं तो 99 परसेंट लोग इसीलिए शादी करते हैं कि आपको बच्चे चाहिए, फैमिली आगे बढ़ाना है वरना आप क्यों शादी करोगे। अपनी जगह वह गलत नहीं है। फिर बिग बॉस हुआ तब मुझे अहसास हुआ कि इसको बहुत ज्यादा है और मैं नहीं कर पा रही हूं। मैं उसको इस सिचुएशन में नहीं डालना चाहती।' आकांक्षा बोलीं कि वह बच्चा गोद भी नहीं लेना चाहतीं क्योंकि वह पूरी जिंदगी चाइल्ड-फ्री रहना चाहती हैं।
बिग बॉस में क्या बात हुई थी
बता दें कि गौरव जब बिग बॉस में थे तब उन्होंने इच्छा जताई थी कि पिता बनना चाहते हैं। आकांक्षा जब फैमिली वीक में आईं तब उन्होंने कहा था कि वह बच्चा नहीं चाहती हैं। लॉकअप 2 में आकांक्षा के कनफेशन से कई लोग हैरान हैं क्योंकि उनके और गौरव खन्ना के इंस्टाग्राम पोस्ट से कभी नहीं लगा कि दोनों के बीच कुछ दिक्कत है। हालांकि शो में आकांक्षा ने बताया कि दोनों आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं और दोस्त की तरह हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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विशेषज्ञता
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