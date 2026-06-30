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राम कपूर ने शादी में चीटिंग पर कहा कुछ ऐसा, भड़क गईं आकांक्षा, बोलीं- आपको किसी के कपड़े उतारने…

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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लॉकअप 2 में राम कपूर ने कुछ ऐसा कहा कि नेटिजन्स भड़क गए हैं। राम का कहना है कि रिश्ते में चीटिंग गलती से हो सकता है। उसे माफ कर देना चाहिए। आकांक्षा का कहना है कि फिजिकल इंटीमेसी सोचा-समझा ऐक्ट है।

राम कपूर ने शादी में चीटिंग पर कहा कुछ ऐसा, भड़क गईं आकांक्षा, बोलीं- आपको किसी के कपड़े उतारने…

रिऐलिटी शो लॉकअप 2 इंट्रेस्टिंग होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर कंटेस्टेंट्स के कॉन्ट्रोवर्शियल बयान वायरल हैं। लोग इन पर रिएक्ट कर रहे हैं। जनता के लपेटे में आने ने वाले लेटेस्ट पार्टिसिपेंट राम कपूर हैं। उन्होंने रिश्ते में चीटिंग के पक्ष में जो तर्क दिए उन पर लोगों की अलग-अलग राय हैं। राम का कहना है कि अगर आप पार्टनर को प्यार करते हैं तो धोखेबाजी को माफ किया जा सकता है। गलतियां हो जाती हैं, इससे रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। यह बात आकांक्षा चमोला को रास नहीं आई वहीं लॉकअप के दर्शक भी भड़के हैं।

चीटिंग से नहीं टूटता रिश्ता

लॉकअप सज या सजा दर्शकों के बीच बज क्रिएट कर रहा है। अब शो में राम कपूर की जिरह चर्चा में है। शो में श्रेया कालरा ने राम से पूछा कि अगर उन्हें पता चले कि उनकी पार्टनर ने चीट किया है तो क्या वह दूसरे रिश्ते की तरफ डायवर्ट हो जाएंगे? इस पर राम बोले, 'नहीं, आपको फिर से कनेक्शन मिल जाता है। मैं आपको कुछ बताता हूं. अगर आप सच में अपने पार्टनर को प्यार करते हैं तो कोई रिश्ता नहीं तोड़ सकता। शादी कठिन है और यह एक जर्नी है। आपको शादी पर हर दिन काम करना होता है।'

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समय सब ठीक कर देता है

राम बोलते हैं, 'कभी-कभी 20-25 साल की शादी में उतार-चढ़ाव होते हैं। अच्छा वक्त होता है तो खराब वक्त भी होता है। बुरे फेज में अगर गलती से किसी एक से कुछ हो जाए, अगर आप उनके बगैर नहीं जी सकते और अपने बच्चों के बगैर नहीं जी सकते तो समय सबकुछ हील कर देता है।'

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क्या बोलीं आकांक्षा

राम कपूर के इस कमेंट पर आकांक्षा चमोला ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि फिजिकल रिलेशन गलती से नहीं होता। यह कोई ऐक्सीडेंट नहीं बल्कि कई सारे सोचे-समझे फैसलों का नतीजा होता है। आकांक्षा बोलीं, 'आप किसी से इंटीमेट हो रहे हो, वो एक प्रॉसेस है। आपको किसी के कपड़े उतारने होते हैं, फिर अपने कपड़े उतारने होते हैं फिर ऐक्ट करना पड़ता है। आप इसे मिस्टेक नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि चाकू रखा और गलती से मार दिया।'

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लोगों को राम पर आया गुस्सा

सोशल मीडिया पर भी लोग राम कपूर को ट्रोल कर रहे हैं कि वह चीटिंग नॉर्मलाइज कर रहे हैं। एक ने लिखा है, मुझे ये अनस्क्रिप्टेड शोज पसंद हैं। इनमें दिखता है कि जिन लोगों को हम पसंद करते हैं वो कितने प्रॉब्लमैटिक हैं। एक ने लिखा है कि राम कपूर जैसे लोग नारसिसिस्टिक पर्सनैलिटी के होते हैं जिन्हें लगता है कि चीटिंग करना सही है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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