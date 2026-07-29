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Lock Upp 2 Winner : शो के विनर का नाम हुआ लीक, इस कंटेस्टेंट ने जीती ट्रॉफी?

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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लॉक अप 2 का फिनाले कुछ दिन में होने वाला है। लेकिन फिनाले से पहले विनर का नाम लीक हो गया है। जानें किसे बताया जा रहा शो का विनर।

lock upp 2 winner leak
लॉक अप 2 विनर नाम लीक

नेटफ्लिक्स का शो लॉक अप सच या सजा काफी छाया हुआ है। शो को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस शो के जरिए दर्शकों को उनके फेवरेट सेलेब्स के सीक्रेट भी जानने को मिल रहे हैं। शो का फिनाले 5 अगस्त को है, लेकिन उससे पहले विनर का नाम लीक हो गया है यानी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि विनर कौन है।

किसका नाम आया बतौर विनर सामने

दरअसल, कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि टॉप 3 कंटेस्टेंट्स थे शिवांगी जोशी, श्रेया कालरा और योगेश रावत। हालांकि जो शो की विनर हैं वह हैं शिवांगी जोशी। वहीं श्रेया फर्स्ट रनर अप हैं।

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फैंस को फिनाले के रिजल्ट का इंतजार

हालांकि अभी तक इस बारे में ना तो मेकर्स और ना किसी कंटेस्टेंट की तरफ से कोई कन्फर्मेशन आया है। लेकिन देखते हैं कि आखिर विनर आखिर कौन बनता है।

खैर शो के लेटेस्ट एपसोड की बात करें तो इस हफ्ते कंटेस्टेंट्स को एक-दूसरे के सीक्रेट रिवील करने को कहा ताकि खाने के लिए पैसे मिलें। मंगलवार के एपिसोड में शिवांगी, हर्षद चोपड़ा और श्रेया ने अपनी लाइफ के ऐसे राज खोले जिसे सुनकर सब हैरान हो गए थे।

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शिवांगी के साथ ‘मामा जी’ ने की थी गलत हरकत

तीनों ने बताया कि कैसे बचपन में उनका यौन शोषण हुआ था। शिवांगी ने जहां बताया था कि उनकी मां का एक मुंहबोला भाई था जिसे वह मामा जी कहती थीं। बचपन में उन्होंने बॉम्बे जाने से पहले उन्हें गोद में बिठाया था और जब वह अनकम्फर्टेबल हुईं तो उन्होंने उस आदमी को धक्का दे दिया था। वहीं जब एक दिन उनके पैरेंट्स को इस बारे में पता चला था तो उन्होंने उस शख्स को बहुत मारा था।

हर्षद चोपड़ा ने बताया क्यों गे आदमी से लगता डर

इसके बाद हर्षद चोपड़ा बताते हैं कि क्यों वह गे आदमी से डरते हैं। उन्होंने बताया कि बचपन में एक आदमी, उनके पास आया जब वह सो रहे थे और उनके ऊपर खुद को रब करने लगा था। हर्षद ने फिर पैरेंट्स से भी रिक्वेस्ट की थी कि बच्चों के साथ कम्यूनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखें ताकि वे आपके साथ सब शेयर कर पाएं।

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श्रेया कालरा के साथ कजिन ने की थी गलत हरकत

वहीं श्रेया कालरा बताती हैं कि जब वह 13 साल की थीं तब उनके साथ उनके कजिन ने यौन शोषण किया था। श्रेया ने बताया कि वह जब नानी के घर जाती थीं तो सब कजिन साथ में सोते थे। उस दौरान उनके कजिन ने उनके साथ गलत हरकत की।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


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