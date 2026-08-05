Lock Upp 2 की विनर बनीं श्रेया? सवाल पूछने पर एकता बोलीं- क्यों अगर शिवांगी होगी तो कोई दिक्कत?
सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि श्रेया कालरा शो की विनर बन गई हैं। इस बारे में जब एकता कपूर से पूछा गया तो जानें उन्होंने क्या कहा।
लॉकअप 2 का फिनाले बुधवार को है और आज हमें इस सीजन का विनर मिल जाएगा। वैसे तो शो के टॉप 5 फाइनलिस्ट की लिस्ट पता चल गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन 2 कंटेस्टेंट्स के बीच जीत के लिए टफ कॉम्पटीशन बताया जा रहा है और वो है श्रेया कालरा और शिवांगी जोशी। अब श्रेया के विनर बनने की अफवाह पर एकता कपूर का रिएक्शन आया है।
श्रेया के विनर बनने की खबर पर क्या बोलीं एकता कपूर
एकता हाल ही में एक इवेंट में नजर आईं जहां उनसे पैपराजी ने पूछा कि एकता जी सुनने में आया है श्रेया विनर हैं? इस पर एकता बोलती हैं कि क्यों अगर शिवांगी होगी तो क्या कोई दिक्कत है?
इसके बाद एकता से पूछा गया कि वह किसे विनर बनाना चाहती हैं तो एकता ने कहा, मैं किसी को नहीं जीता रही भाई। मेरे हाथ में है ही नहीं।
श्रेया कालरा की कैसी रही शो में जर्नी
बता दें कि श्रेया इस सीजन की टफ कॉम्पटीटर में से एक रही हैं। राम चरण, आकांक्षा चौधरी और आकांक्षा चमोला के साथ उनकी टक्कर काफी दिखी है। वहीं शिल्पा शिंदे के साथ उनका कुछ खास बॉन्ड रहा है। कई का मानना है कि अगर श्रेया विनर बनती हैं तो वह डिजर्विंग हैं।
शिवांगी जोशी को फैंस का पूरा सपोर्ट
हालांकि कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि शिवांगी जोशी ही इस सीजन की विनर हैं। शिवांगी को उनके फैंस का काफी सपोर्ट मिल रहा है और वे चाहते हैं कि एक्ट्रेस ही विनर बनकर ट्रॉफी अपने नाम करें।
लॉकअप के टॉप 5 फाइनलिस्ट
बता दें कि शो के टॉप 5 में श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, राम कपूर, योगेश रावत और शिल्पा शिंदे हैं। अब ट्रॉफी जीतने के लिए उन्हें आखिरी फाइनल टास्क करना है।
लॉकअप विनर को क्या मिलेगा प्राइज मनी
फिनाले में कई अन्य सेलेब्स भी आने वाले हैं जैसे प्रिंस नरुला, शिव ठाकरे, शाइनी डिसूजा और ये फराह खान और रितेश देशमुख के साथ विनर की अनाउंसमेंट करेंगे। जो भी विनर होगा उसे ट्रॉफी के साथ 1 करोड़ रुपये भी मिलेंगे। यह प्राइज मनी बिग बॉस के विनर प्राइज से ज्यादा हैष बिग बॉस के विनर्स को 50 लाख रुपये मिलते हैं।
एक्स कंटेस्टेंट्स करेंगे परफॉर्म
फिनाले में शो से बाहर हो चुके कंटेस्टेंट्स परफॉर्म भी करने वाले हैं जैसे पमेला, वरुण यादव, आकांक्षा चमोला। फिनाले आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। रात 8 बजे से शो स्ट्रीम होने लग जाएगा।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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