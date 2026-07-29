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हम सड़क पर आ गए थे, चूल्हा जलाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे - शिवांगी जोशी

By Vartika Tolani
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Lock Upp 2 Shivangi Joshi: नेटफ्लिक्स के रिएलिटी शो ‘लॉकअप 2’ में शिवांगी जोशी ने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब उनके परिवार के पास खाने के भी पैसे नहीं थे।

Lock upp 2 Shivangi Joshi
लॉकअप 2 में शिवांगी जोशी का खुलासा

शिवांगी जोशी ने नेटफ्लिक्स के रिएलिटी शो ‘लॉकअप 2’ में अपने दो सीक्रेट रिवील किए। उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी के मुंहबोले भाई यानी उनके मामजी ने उन्हें किस करने की और गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि रिश्तेदार से मिले धोखे की वजह से उनका परिवार सड़क पर आ गया था।

शिवांगी जोशी के पापा को मिला था रिश्तेदार से धोखा

शिवांगी बोलीं, ‘हमारा एक रिश्तेदार के साथ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। सबकुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फैमिली में सब सही था। फिर उनके और मेरे पापा के बीच कुछ प्रॉब्लम हुई और उन्होंने सारा घाटा, जो हुआ था उस बिजनेस में, वो मेरे पापा के ऊपर डाल दिया। घाटा बहुत ज्यादा था तो मेरे पापा को सबकुछ बेचना पड़ा, जो भी उनके पास था। हम सच में सड़क पर आ गए थे।'

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मम्मी पापा ने बर्तन तक धोए हैं- शिवांगी जोशी

शिवांगी ने आगे कहा, 'हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं थे। कुछ रिश्तेदार थे जिन्होंने ब्रेड और बटर लाकर दिया था क्योंकि हमारे पास चूल्हा जलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की। कैंटिन में भी काम किया। पैसे कमाने के लिए लोगों के कपड़े सिले, बर्तन भी धोए। उनकी आंखों में इतनी शर्म होती थी कि हम अपने बच्चों को खाना तक नहीं दे पा रहे हैं।’

पैसे कमाने वाली इकलौती सदस्य हूं - शिवांगी जोशी

शिवांगी इमोशनल हो गईं। उन्होंने कहा, ‘मैं इकलौती सदस्य हूं अपने परिवार में जो पैसे कमाती है। मैं सबका ध्यान रखती हूं। मैंने ये ठान रखा है कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी वो फेज दोबारा आना नहीं दूंगी।’

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कब से काम कर रही हैं शिवांगी जोशी?

शिवांगी का जन्म 18 मई 1997 में हुआ था। साल 2013 में जब शिवांगी 16 साल की थीं तब उन्होंने टीवी शो 'खेलती है जिंदगी आंख मिचोली' से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। हालांकि, उन्हें फेम राजन शाही के शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ से मिला। शिवांगी अब तक ‘बेइंतहा’ (2013), ‘बेगुसराय’ (2015-2016), ‘बालिका वधू 2’ (2021-2022), ‘बरसातें - मौसम प्यार का’ (2023-2024) और ‘बड़े अच्छे लगते हैं 4’ (2025) में काम कर चुकी हैं।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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