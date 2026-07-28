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शिल्पा शिंदे हुईं भावुक, कहा- मैं शेल्टर हाउस में रहती हूं, परिवार होते हुए भी अनाथ हूं

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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Lock Upp 2 Shilpa Shinde: शिल्पा शिंदे ने अब दुनिया को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके ही परिवार वालों ने उनके ही घर से बाहर निकाल दिया था।

Shilpa Shinde Secret revealed in Lock Upp 2
शिल्पा शिंदे ने लॉकअप 2 में खोला अपना राज

शिल्पा शिंदे ने नेटफ्लिक्स के रिएलिटी शो 'लॉकअप 2' में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताया। शिल्पा, शिवांगी जोशी के पास गईं और कहा, 'तुमने कुछ बोला था, रिश्तों के बारे में। प्लीज दोबारा बोलना।' शिवांगी बोलीं, 'हां! मैंने ये कहा था कि आप ऐसी हैं इसलिए हमेशा अकेली रहती हैं।' इस पर शिल्पा बोलीं, 'थैंक यू! चलो अच्छा है। मेरी पर्सनल बात आपको पता थी और आपने यहां बोल दी। लोग फैमिली-फैमिली बोलते हैं। लोगों के पास फैमिली नहीं होती और मेरे पास फैमिली होकर भी मैं अनाथ हूं। मैं शेल्टर हाउस में रहती हूं। ये मैं कोई सिम्पैथी के लिए नहीं कह रही हूं।'

मैं रात को ग्यारह बजे मेरा घर छोड़कर चली गई थी- शिल्पा शिंदे

शिल्पा ने आगे कहा, 'तीन साल हो गए...मेरे शोल्डर की सर्जरी हुई थी। मेरा भाई उसकी वाइफ से इन्फ्लुएंस हुआ और मेरी मां मेरे भाई से इन्फ्लुएंस हो गई। सर्जरी हुए अभी चार दिन ही हुए थे और मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया गया। अब आप बोलोगे कि वो इतने बुरे हैं कि आपको निकाल दिया? सर्कम्स्टैंसेस ऐसे क्रिएट किए गए कि उनको पता है मैं बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की हूं और मैं रात को ग्यारह बजे मेरा घर छोड़कर चली गई थी।'

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शिवांगी जोशी और शिल्पा शिंदे

मेरी मां ने मुझे नहीं रोका - शिल्पा शिंदे

शिल्पा इमोशनल हो गईं। उन्होंने बताया, 'मुझे मेरे मां ने नहीं रोका क्योंकि वो भाई के इन्फ्लुएंस में आ गई थीं। मैं हर्ष से आपसे इसलिए रिलेट करती हूं क्योंकि मैं कहीं न कहीं आपको उसमें देखती हूं इसलिए मैंने उस दिन चौड़े में बोला कि आप यूज हो रहे हो। होता क्या है जब आप अवेलेबल हो जाते हो किसी चीज के लिए तो लोग आपका फायदा उठाने लगते हैं। आपको यूज करते हैं। आप डोरमैट बन जाते हो। मैं मेरे घर की डोरमैट हूं। मैं बॉम्बे जाती हूं और होटल में चेक इन करती हूं तो लोग मुझे बोलते हैं कि आप तो मुंबई से ही हो न तो मैं बहाना बनाती हूं कि मेरे घर में बहुत सारे लोग आए हैं न इसलिए मुझे प्राइवेसी चाहिए।'

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शिल्पा शिंदे

मैंने अपनी वसीयत लिख ली है- शिल्पा शिंदे

शिल्पा ने कहा, 'मैं कभी जिंदगी में उनसे दोबारा बात नहीं करूंगी। मैं अपनी वसीयत तक लिख चुकी हूं कि मेरा इन लोगों के साथ कोई रिलेशन नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा कि मैं ये शो क्यों कर रही हूं, तो मैं होम नहीं, मैं शेल्टर होम बनाना चाहती हूं इसलिए मैं ये शो कर रही हूं। मुझे बिल्कुल सिम्पैथी नहीं चाहिए और मैं ऐसी ही हूं। मेरी यही चीज है कि लोगों के पास फैमिली नहीं होती, तो वो बहुत डिप्रेस होते हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जिनके पास फैमिली होते हुए भी नहीं होती उनका क्या। आज मैं मम्मी के साथ काफी टाइम हो गया मिली हूं। मैं मिलना चाहती हूं, लेकिन मम्मी इतनी इन्फ्लुएंस है कि बस फोन पे बात होती है। सब लोग वही बोलेंगे कि मैं खराब हूं, मेरा किसी के साथ नहीं जमता। कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मैंने कहा मैं रिश्तों के मामले में बहुत कठोर हूं। मैंने अब तक क्या किया ये मेरे फैमिली वालों को पता है, आसपास के लोगों को पता है, सबको पता है कि मेरी अपनी लाइफ मैंने किन चीजों के लिए दी है।'

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ये फोटो बिग बॉस फिनाले का है जब शिल्पा शिंदे जीती थीं और उनकी मां उनपर प्यार लुटा रही थीं।
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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Shilpa Shinde Lock Upp 2

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