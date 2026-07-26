Lock Upp 2: पामेला सेरेन का दावा- क्रिकेट पर लगाती थी सट्ट, दोस्त को क्रिकेटर्स देते थे जानकारी
Lock Upp 2: रिएलिटी शो ‘लॉकअप 2’ में सेलेब्स ऐसे-ऐसे सीक्रेट्स रिवील कर रहे हैं कि लोग दंग रह जा रहे हैं। इस समय पामेला सेरेन ने नया खुलासा किया है।
'लॉकअप 2' में हर हफ्ते कोई न कोई सेलिब्रिटी एलिमिनेशन से बचने के लिए अपना कोई पर्सनल सीक्रेट रिवील करता है। इस बार पामेला सेरेना और सूफी मोतीवाला को अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताकर कॉम्पिटिशन में अपनी जगह पक्की करने का मौका मिला। ऐसे में पामेला ने इस मौका का पूरा फायदा उठाया है और बताया कि जब वो स्टूडेंट थीं तो क्रिकेट पर सट्टा लगाती थीं।
पामेला सेरेना कैसे लगाती थीं क्रिकेट पर सट्टा?
जब पामेला से अपना सीक्रेट बताने के लिए कहा गया, तो स्क्रीन पर 'मैच फिक्सिंग' शब्द दिखाई दिया। ये शब्द पढ़ते ही पामेला बुरी तरह घबरा गईं। फिर उन्होंने बताया कि जब वो स्टूडेंट थीं तब उनका एक दोस्त था जो कई क्रिकेटर्स के संपर्क में था। उस दोस्त के जरिए ही उन्हें अंदर की खबर मिलती थी और वो इस खबर का इस्तेमाल करके सट्टा लगाती थीं।
पामेला सेरेना का सीक्रेट
पामेला ने कहा, 'जब मैं स्टूडेंट थी, तो मेरा एक दोस्त था। वो कई क्रिकेटर्स के करीब था और उसे टिप्स मिलती थीं कि कौन जीतेगा, कौन स्कोर करेगा। ये जानकारी सीधे टीम से आती थी। लंदन में बुकीज होते हैं जहां आप जुआ खेल सकते हैं और सट्टा लगा सकते हैं। तो, मैंने अपने दोस्त से टिप्स लीं और फिर सट्टा लगाया। मैंने बहुत पैसे कमाए। लेकिन मुझे इस पर गर्व नहीं है।' पामेला ने ये भी साफ किया कि लंदन में सट्टेबाजी गैरकानूनी नहीं है।
पामेला सेरेना को बात में हुआ अपनी गलती का एहसास
पामेला ने माना कि भले ही उस समय उन्हें इसमें मजा आता था, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि पैसे कमाने का ये सही तरीका नहीं है। पामेला ने बताया कि तब वह स्टूडेंट थीं और सट्टेबाजी की ओर इसलिए आकर्षित हुईं क्योंकि आसानी से पैसे कमाने का लालच उन्हें लुभा रहा था।
कौन हैं पामेला सेरेना?
भारतीय माता-पिता के घर जन्मीं पामेला सेरेना ने अपने शुरुआती साल UK में बिताए और फिर साल 2012 में दुबई चली गईं। पामेला 'मिस यूनिवर्स दुबई 2021' और 'मिस UAE वर्ल्ड 2022' का खिताब जीत चुकी हैं। वो रियल एस्टेट सेक्टर में भी एक्टिव हैं और खबरों के अनुसार लंदन में एक प्रॉपर्टी बिजनेस संभालती हैं। पामेला नेटफ्लिक्स की रिएलिटी सीरीज 'दुबई ब्लिंग' में नजर आने के बाद फेमस हुईं और अब 'लॉकअप 2' में दिखाई दे रही हैं।
'लॉकअप 2' के बारे में
फराह खान और रितेश देशमुख इस शो को होस्ट कर रहे हैं। वहं राम कपूर, धीरज धूपर, श्रेया कालरा, शिल्पा शिंदे, शिवांगी जोशी, आकांक्षा चौधरी, सूफी मोतीवाला और अन्य कलाकार बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुए हैं। आप ये शो शनिवार से गुरुवार तक नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। बता दें, दो हफ्तों में ये शो खत्म होने वाला है और विजेता को 1 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।