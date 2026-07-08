Lock Upp 2: शिल्पा शिंदे पर आकांक्षा चौधरी ने साधा निशाना, बोलीं- पिछला शो रोटियां बेलकर जीता, लेकिन यहां पर...
लॉक अप 2 में रोज हंगामे देखने को मिल रहे हैं। अब आकांक्षा चौधरी और शिल्पा शिंदे के बीच बवाल हुआ जहां आकांक्षा ने शिल्पा पर पिछले शो की जीत को लेकर तंज कसा।
लॉक अप का दूसरा सीजन जबसे शुरू हुआ है तबसे शो काफी चर्चा में है। शो में हर दिन नए हंगामे देखने को मिलते हैं। अब हाल ही में शो का प्रोमो सामने आया है जिसमें दिखाया गया कि श्रेया कालरा अपने कार्ड पावर का यूज करेंगी आकांक्षा चौधरी के खिलाफ उनका खाना रोक कर। दोनों के बीच लड़ाई होती है और यह मामला आगे ज्यादा बढ़ जाता है।
श्रेया और आकांक्षा के बीच पंगा
श्रेया फिर आकांक्षा से माफी मांगने को बोलती हैं, लेकिन आकांक्षा मना कर देती हैं। इसके बाद आकांक्षा जैसे ही स्क्रीन को टच करती हैं खाने को ऑर्डर करने के लिए, श्रेया उन्हें रोक देती हैं और फिर हंगामा मच जाता है। श्रेया फिर उन्हें धमकी देती हैं कि दोबारा मुझे टच मत करना। मैं थप्पड़ मार दूंगी।
आकांक्षा ने दी श्रेया को धमकी
आकांक्षा भी फिर श्रेया को जवाब देती हैं और बोलती हैं दोबारा मुझसे पंगे मत लेना, अगर लिया तो मैं तुम्हारा पूरा गेम खराब कर दूंगी।
इस दौरान आकांक्षा चमोला, वरुण यादव, माधुरी जैन ग्रोवर दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं।
आकांक्षा ने शिल्पा शिंदे पर कसा तंज
वहीं फिर बाद में आकांक्षा ने शिल्पा शिंदे की बिग बॉस जीत को लेकर तंज कसा और कहा, पिछले शो में रोटियां बेलते हुए शो जीता था, यहां रोटियां बेलने वाला सिस्टम नहीं है मैडम।
हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि वह उनसे सीनियर हैं। हालांकि आकांक्षा किसी की बात नहीं सुनती और बोलती हैं, भाड़ में जाए सीनियरिटी, खुद के बच्चे होते ना तब समझ में आती हैं चीजें।
योगेश भी आकांक्षा को पूरा सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि कोई भी होगा सीनियर आर्टिस्ट तो अपने घर पर ही होगा, यहां पर ये सब नहीं होगा। सीरियरिटी गई भाड़ में, मेरे जूते के नीचे है ये सीनियरिटी।
आकांक्षा चमोला बोलीं दोबारा शादी नहीं करेंगी
वहीं इसके बाद पमेला से बात करते हुए आकांक्षा चमोला कहती हैं, ‘मेरी शादी तब हुई थी जब मैं काफी यंग थी। उस वक्त मेरी उम्र 24 साल की थी।’ इस पर पमेला ने कहा, ‘आप अब भी यंग हो, आपको कोई मिल जाएगा’ तो आकांक्षा बोलती हैं, मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती। मेरी तरफ से हो गया।
इसके बाद आकांक्षा यह भी बोलती हैं कि मैं अकेले रहने वाली हूं। ना ही पैरेंट्स के साथ और ना ही पति के साथ। मुझे अपना घर चाहिए।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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