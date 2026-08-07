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आकांक्षा चमोला ने मांगी मेटा से मदद, इंस्टाग्राम पर हटाना चाहती हैं गौरव खन्ना का सरनेम

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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‘लॉकअप 2’ से बाहर आते ही आकांक्षा चमोला ने अपने नाम से गौरव खन्ना का सरनेम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने इस सिलसिले में मेटा से मदद भी मांगी है।

Akanksha Chamola and Gaurav Khanna
आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना की फोटो

'अनुपमा' फेम और 'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना और टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला के तलाक की खबरें अब पक्की होती नजर आ रही हैं। हाल ही में रिएलिटी शो 'लॉकअप 2' से बाहर आते ही आकांक्षा ने इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा (Meta) को एक आधिकारिक पत्र लिखा है, जिसने इन चर्चाओं पर मुहर लगा दी है।

'लॉकअप 2' के बाद आकांक्षा का बड़ा कदम

'लॉकअप 2' के पहले ही एपिसोड में आकांक्षा ने खुलासा किया था कि वो और गौरव तलाक लेने जा रहे हैं। शुरुआत में फैंस को लगा कि यह सिर्फ शो की टीआरपी के लिए एक स्टंट है, लेकिन शो से बाहर आने के बाद आकांक्षा ने मीडिया के सामने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि दोनों की लीगल टीम ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब सिर्फ कागजी औपचारिकताएं बाकी हैं।

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मेटा से क्यों मांगी मदद?

आकांक्षा ने मेटा से अपने इंस्टाग्राम यूजरनेम को बदलने के लिए मदद मांगी है। फिलहाल उनका हैंडल @akankshagkhanna है, जिसे वो बदलकर वापस 'आकांक्षा चमोला' करना चाहती हैं। इंस्टाग्राम के वेरिफिकेशन नियमों और ब्लू टिक के प्रतिबंधों के कारण वो खुद इसे चेंज नहीं कर पा रही हैं, इसलिए उन्होंने सीधे मेटा से संपर्क किया है।

8 साल में टूट गया शादी का रिश्ता

आकांक्षा और गौरव की पहली मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी। कुछ वक्त तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 24 नवंबर 2016 को गौरव के होमटाउन कानपुर में शादी की थी। करीब 8 साल तक साथ रहने के बाद अब दोनों की राहें अलग हो रही हैं।

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आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना का वर्कफ्रंट

आकांक्षा चमोला: 'संतोषी मां', 'ये है आशिकी' और 'क्राइम पेट्रोल' जैसे लोकप्रिय शोज का हिस्सा रह चुकी हैं।

गौरव खन्ना: 'अनुपमा' सीरियल से घर-घर में पहचान बनाने वाले गौरव ने 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' और 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी अपने नाम की है। इसके बाद वे 'खतरों के खिलाड़ी 15' में अपने डर का सामना करते नजर आ रहे हैं।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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