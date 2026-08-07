आकांक्षा चमोला ने मांगी मेटा से मदद, इंस्टाग्राम पर हटाना चाहती हैं गौरव खन्ना का सरनेम
‘लॉकअप 2’ से बाहर आते ही आकांक्षा चमोला ने अपने नाम से गौरव खन्ना का सरनेम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने इस सिलसिले में मेटा से मदद भी मांगी है।
'अनुपमा' फेम और 'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना और टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला के तलाक की खबरें अब पक्की होती नजर आ रही हैं। हाल ही में रिएलिटी शो 'लॉकअप 2' से बाहर आते ही आकांक्षा ने इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा (Meta) को एक आधिकारिक पत्र लिखा है, जिसने इन चर्चाओं पर मुहर लगा दी है।
'लॉकअप 2' के बाद आकांक्षा का बड़ा कदम
'लॉकअप 2' के पहले ही एपिसोड में आकांक्षा ने खुलासा किया था कि वो और गौरव तलाक लेने जा रहे हैं। शुरुआत में फैंस को लगा कि यह सिर्फ शो की टीआरपी के लिए एक स्टंट है, लेकिन शो से बाहर आने के बाद आकांक्षा ने मीडिया के सामने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि दोनों की लीगल टीम ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब सिर्फ कागजी औपचारिकताएं बाकी हैं।
मेटा से क्यों मांगी मदद?
आकांक्षा ने मेटा से अपने इंस्टाग्राम यूजरनेम को बदलने के लिए मदद मांगी है। फिलहाल उनका हैंडल @akankshagkhanna है, जिसे वो बदलकर वापस 'आकांक्षा चमोला' करना चाहती हैं। इंस्टाग्राम के वेरिफिकेशन नियमों और ब्लू टिक के प्रतिबंधों के कारण वो खुद इसे चेंज नहीं कर पा रही हैं, इसलिए उन्होंने सीधे मेटा से संपर्क किया है।
8 साल में टूट गया शादी का रिश्ता
आकांक्षा और गौरव की पहली मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी। कुछ वक्त तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 24 नवंबर 2016 को गौरव के होमटाउन कानपुर में शादी की थी। करीब 8 साल तक साथ रहने के बाद अब दोनों की राहें अलग हो रही हैं।
आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना का वर्कफ्रंट
आकांक्षा चमोला: 'संतोषी मां', 'ये है आशिकी' और 'क्राइम पेट्रोल' जैसे लोकप्रिय शोज का हिस्सा रह चुकी हैं।
गौरव खन्ना: 'अनुपमा' सीरियल से घर-घर में पहचान बनाने वाले गौरव ने 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' और 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी अपने नाम की है। इसके बाद वे 'खतरों के खिलाड़ी 15' में अपने डर का सामना करते नजर आ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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