रामायण में पसंद आई रवि दुबे की परफॉर्मेंस, तो मिस मत करना उनके ये 5 शोज
अगर आपको रामायण मूवी में रवि दुबे की परफॉर्मेंस पसंद आई तो उनके ये कुछ शोज आपको बिलकुल भी मिस नहीं करने चाहिए।
रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। फिल्म में यूं तो सभी एक्टर्स और टेक्निशियन्स ने अपना काम बखूबी किया है, लेकिन लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले रवि दुबे को अतिरिक्त तारीफें मिल रही हैं। फिल्म में रवि दुबे का जितना भी रोल है, उसे उन्होंने बहुत खूबसूरती से जीवंत कर दिया है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि रवि ने एक्टिंग के मामले में रणबीर कपूर को ओवरशैडो कर दिया है। अगर आपको भी 'रामायण' में रवि दुबे का काम पसंद आया, तो आपको उनके ये प्रोजेक्ट भी जरूर देखने चाहिए।
जमाई राजा
अगर आपको रवि दुबे का काम पसंद आया, तो जान लीजिए कि बड़े पर्दे पर कदम रखने से पहले उन्होंने लंबे वक्त तक छोटे पर्दे पर काम किया है। टीवी शो 'जमाई राजा' में वह सिद्धार्थ खुराना (सिड) का रोल किया करते थे। इस शो में रवि दुबे की निया शर्मा के साथ केमिस्ट्री कमाल की थी। रवि दुबे के मल्टी लेयर किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया था और इसने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई।
सास बिना ससुराल
इसे रवि दुबे को सक्सेस दिलाने वाले शोज में गिना जाता है। इस सीरियल में वह तेज प्रताप चतुर्वेदी का रोल प्ले कर रहे थे। शो में वह ऐश्वर्या सखुजा के विपरीत नजर आए थे। इस किरदार ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया था। रवि दुबे को 'सास बिना ससुराल' ने छोटे पर्दे पर वह पहचान दिलाई, जिसकी उन्हें काफी वक्त से जरूरत थी।
12/24 करोल बाग
रवि दुबे और उनकी पत्नी सरगुन मेहता की जोड़ी टीवी की कुछ सबसे क्यूट और कामयाब जोड़ियों में गिनी जाती है। इसी शो में दोनों की मुलाकात हुई थी। इस सीरियल में रवि ने ओमकार डांगर का रोल प्ले किया था और सरगुन उनके अपोजिट थीं। इस सीरियल ने कपल को एक अलग ही ब्रेकथ्रू दिलवाया और फिर कब देखते ही देखते टीवी का यह स्टार कपल रियल लाइफ जोड़ी बन गया, पता नहीं चला।
जमाई राजा 2.0
अगर आपने भी 'जमाई राजा' सीरियल देखा है, तो फिर आप खुद को इसका सीजन-2 देखने से नहीं रोक सकेंगे। इस सीरियल को इतना पसंद किया गया था, कि बाद में ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर इसका स्पिन ऑफ आया था। इस बार यह एक सीरियल से ज्यादा एक स्पिन ऑफ फॉरमेट में था। इस बार जमाई राजा में रवि दुबे काफी स्टाइलिश लुक में नजर आए थे।
मतस्य कांड
रवि दुबे को उनके काम के लिए बेशुमार प्यार मिला। उन्होंने जिस भी किरदार को निभाया उसे जीवंत कर दिया। लेकिन लोग उन्हें कुछ डिफरेंट करते देखना चाहते थे, उन्होंने दर्शकों की यह इच्छा मतस्य कांड के जरिए पूरी की। इस सीरियल में रवि दुबे ने एक दो नहीं बल्कि कुल 11 किरदार निभाए थे। यह शो एक बहुत बड़ा डिजिटल हिट रहा था।
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