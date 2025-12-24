‘काजू पक गया है’, मां बनने के बाद पहली बार पैपराजी से बात करती नजर आईं भारती सिंह

संक्षेप: Bharti Singh Discharged From Hospital: भारती सिंह अपने दूसरे बेटे को जन्म देने के बाद आज यानी 24 दिसंबर को अस्पताल से डिसचार्ज हो चुकी हैं। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है।

टीवी की लाफ्टर क्वीन अपने दूसरे बेटे को जन्म देने के बाद आज यानी 24 दिसंबर को अस्पताल से डिसचार्ज हो चुकी हैं। भारती ने 19 दिसंबर को बेबी बॉय को जन्म दिया है। काजू के जन्म के बाद पहली बार भारती ने पैप्स से भी बात की। सोशल मीडिया पर भारती का एक वीडियो भी सामने आया। भारती अपने मजाकिया अंदाज में ही पैप्स से बातें करती नजर आईं। उन्होंने पैप्स से कहा कि काजू अब पक गया है।

अस्पताल से डिसचार्ज हुईं भारती सिंह भारती सिंह को अस्पताल से घर ले जाने के लिए उनके पति हर्ष लिंबाचिया और बेटा गोला पहुंचे। भारती सिंह ने पैप्स से भी बात की। पैपराजी ने जब भारती और हर्ष से पूछा कि काजू कैसा है तो हर्ष ने कहा कि वो बहुत अच्छा है।

पैपराजी संग भारती की मजाक-मस्ती वहीं, भारती सिंह ने मजाकिया अंदाज में कहा कि काजू अब पक गया है और अब वो काजू को घर ले जा रही हैं। भारती सिंह पैपराजी को शुभकानाओं के लिए धन्यवाद देती हैं। हर्ष कहते हैं कि वो जल्द ही काजू को उन लोगों को भी दिखाएंगे। भारती और हर्ष जब पैपराजी से बात कर रहे होते हैं, तब भारती का बड़ा बेटा गोला गाड़ी में बैठा नजर आता है।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स? भारती सिंह के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन आए हैं। एक यूजर ने वीडियो पर लिखा- भारती दीदी कितनी प्यारी हैं, वो कितने प्यार से पैप्स से बात करती हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- इकलौती इंसान जिससे शायद कोई नफरत नहीं कर सकता। न कोई ड्रामा, न कोई नखरे।

2022 में पहली बार पेरेंट्स बने थे भारती और हर्ष