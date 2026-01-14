लाफ्टर शेफ्स कास्ट में होंगे बड़े बदलाव, विवियन शो को कहेंगे अलविदा, ये 4 लोग करेंगे वापसी

संक्षेप: कलर्स का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है। शो का तीसरा सीजन चल रहा है। तीसरे सीजन में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। विवियन डिसेना शो से बाहर होंने और चार पुराने चेहरे शो का हिस्सा बनेंगे।

कलर्स टीवी के रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि विवियन डिसेना इस शो को अलविदा कहेंगे। इतना ही नहीं, चार पुराने चेहरे इस सीजन का हिस्सा बनेंगे। जो पुराने चेहरे इस शो का हिस्सा होंगे वो हैं अर्जुन बिजलानी, निया शर्मा, अंकिता लोखंडे और विकी जैन। विवियन डिसेना के साथ-साथ ईशा मालवीय भी सीजन 3 को अलविदा कहेंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

विवियन डिसेना लाफ्टर शेफ्स को कहेंगे अलविदा डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक, विवियन डिसेना शो को अलविदा कहेंगे। दरअसल, विवियन डिसेना कलर्स के किसी दूसरे शो में नजर आएंगे। वो दूसरे शो की तैयारी के लिए वर्कशॉप्स और प्री-प्रोडक्शन मीटिंग्स में व्यस्त हैं।

कलर्स के दूसरे शो के लिए शो को अलविदा कहेंगे विवियन विवियन डिसेना कलर्स के किस शो का हिस्सा होंगे, इसके बारे में अभी कोई खास जानकारी सामने नहीं आई हैं। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि विवियन डिसेना एकता कपूर के शो नागिन 7 में नजर आ सकते हैं।

ये चार पुराने चेहरे बनेंगे शो का हिस्सा विवियन के साथ-साथ ईशा के छो छोड़ने की खबरें भी हैं। टेली चक्कर के मुताबिक, शो में विकी जैन, निया शर्मा, अंकिता लोखंडे और अर्जुन बिजलानी वापसी करेंगे। निया, अंकिता और विकी लाफ्टर शेफ्स सीजन 2 का भी हिस्सा थे। वहीं, अर्जुन बिजलानी पहले सीजन का हिस्सा थे।

पहले सीजन का हिस्सा थे अर्जुन बिजलानी पहले सीजन में अर्जुन बिजलानी और करण कुंद्रा की जोड़ी थी। दोनों की जोड़ी फैंस को खूब पसंद भी आई थी। शो से अलग अर्जुन बिजलानी और करण कुंद्रा काफी अच्छे दोस्त हैं।