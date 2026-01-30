'जब मैं अपने मामा का खा सकता हूं', कृष्णा ने छीना भारती का खाना

संक्षेप: Laughter Chefs New Promo: लाफ्टर शेफ्स का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में कृष्णा भारती सिंह को परेशान करते नजर आ रहे हैं। इस प्रोमो पर फैंस ने प्यार लुटाया है। फैंस का कहना है कि वो इस एपिसोड के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं।

लाफ्टर शेफ्स का एक फिनाले हाल ही में हुआ है। अब शो नए मजेदार ट्विस्ट के साथ वापसी करने जा रहा है। लाफ्टर शेफ्स के नए मजेदार ट्विस्ट में कुछ पुराने कंटेस्टेंट शो में वापसी करेंगे। शो में वापसी करने वाले कंटेस्टेंट्स में अर्जुन बिजलानी, सुदेश लहरी, निया शर्मा, अंकिता लोखंडे और विकी जैन का नाम शामिल है। लाफ्टर शेफ्स का एक नया प्रोमो भी सामने आया है। इस प्रोमो वीडियो में कृष्णा अभिषेक भारती सिंह को परेशान करते नजर आ रहे हैं।

कलर्स टीवी ने शो का ये प्रोमो वीडियो शेयर किया है। प्रोमो के साथ कैप्शन लिखा है- पूरे किचन में गूंजती है हंसी, जब साथ आते हैं कृष्णा और भारती। इस प्रोमो वीडियो को देखने के बाद फैंस का कहना है कि उन्हें इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है।

कृष्णा ने किया भारती को परेशान प्रोमो वीडियो में नजर आता है कि भारती सिंह ऑडियंस के बीच बैठकर कुछ खा रही होती हैं। कृष्णा कहते हैं- हमारी बेचारी होस्ट कोने में बैठकर ठूंस रही है। कृष्णा उनके हाथ से खाना छीनते हैं और कहते हैं- जब मैं अपने मामा का खा सकता हूं, तू तो फिर भी बहन है।

प्रोमो देखकर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स इस प्रोमो वीडियो पर फैंस के रिएक्शन भी आए हैं। एक ने कहा कि ये शो सुपर एंटरटेनिंग है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- ये शो हमेशा के लिए हो जाना चाहिए। बेस्ट शो है यार। एक ने लिखा- इस एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है। बहुत से यूजर्स ने वीडियो पर हार्ट इमोजी बनाकर प्रोमो पर प्यार लुटाया है।