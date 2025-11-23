Laughter Chefs Season 3: गुरमीत ने 17 साल बाद खाया समोसा, विवियन ने पहेल एपिसोड में ही जीता स्टार

संक्षेप: लाफ्टर शेफ्स का सीजन 3 का पहला एपिसोड आ चुका है। इस सीजन में कई नए चेहरे नजर आनेवाले हैं। पहले एपिसोड में इन नए चेहरों ने पहले सीजन्स के लोगों को काफी अच्छी टक्कर दी है। आइए जानते हैं इस सीजन में क्या होगा अलग।

कलर्स चैनल के रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स के तीसरे सीजन का पहला एपिसोड आ चुका है। पहले दो सीजन की तरह ही इस सीजन के पहले एपिसोड में ही कंटेस्टेंट्स ने हंसी-मजाक के साथ खाना बनाते नजर आए। इस सीजन में पहले सीजन्स के मुकाबले काफी चीजें अलग होने वाली हैं। आइए जानते हैं इस साल कौन-कौन सी चीजें होंगी अलग और कौन सी चीजों में नहीं हुआ बदलाव। दो चीजें जो सीजन 1 से अबतक नहीं बदली हैं वो हैं कृष्णा-कश्मीरा की जोड़ी और हरपाल सिंह और भारती सिंह की पोस्ट।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस सीजन क्या है अलग पहले दो सीजन में कंटेस्टेंट्स अपनी जोड़ी के साथ स्टार जीतने की कोशिश करते नजर आए थे, लेकिन इस सीजन में जोड़ियों को दो टीम में बांटा गया है। जो जोड़ी खाने का चैलेंज जीतेगी उसे तो स्टार मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ उनकी पूरी टीम को एक स्टार मिलेगा। सीजन के फिनाले में जिस टीम के पास सबसे ज्यादा स्टार्स होंगे, वो इस शो को जीतेगी।

सीजन में नजर आए ये नए चेहरे लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 में जो नए चेहरे नजर आए हैं वो हैं- ईशा मालवीय, ईशा सिंह, विवियन डीसेना, गुरमीत चौधरी, तेजस्वी प्रकाश और देबीना भट्टाचार्य। वहीं जन्नत जुबेर भी इस सीजन का हिस्सा होंगी। जन्नत सीजन 1 की कंटेस्टेंट हैं जो सीजन 2 में गेस्ट बनकर शो के कुछ एपिसोड्स में नजर आई थीं।

इस सीजन बनी हैं ये जोड़ियां इस सीजन की जोड़ियों की बात करें तो करें करण कुंद्रा के साथ तेजस्वी प्रकाश, एल्विश यादव के साथ ईशा मालवीय, विवियन डीसेना के साथ ईशा सिंह, गुरमीत के साथ उनकी पत्नी देबीना, समर्थ के साथ अभिषेक, अली के साथ जन्नत जुबेर और कृष्णा के साथ कश्मीरा की जोड़ी नजर आएगी।