लाफ्टर शेफ्स प्रोमो: कश्मीरा ने शेफ हरपाल के साथ बाइक पर मारी एंट्री, हैरान रह गए कृष्णा

संक्षेप: Laughter Chefs Season 3 Promo: लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 का प्रोमो सामने आ गया है। इस सीजन कुछ नए चेहरे नजर आनेवाले हैं तो कुछ पुराने चेहरे आपके मनोरंजन के लिए तैयार है। शो के प्रोमो में ही कंटेस्टेंट्स का धमाल देखने को मिला। 

Sun, 2 Nov 2025 07:33 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
कलर्स के कुकिंग कॉमेडी रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स के सीजन 3 का प्रोमो आ गया है। भारती सिंह एक बार फिर होस्ट की भूमिका में वापसी करने जा रही हैं। वहीं, शेफ हरपाल सिंह सोखी भी वापसी करने जा रहे हैं। शो के प्रोमो में कई नए चेहरे दिखे तो कई पुराने चेहरे भी नजर आए। सीजन 1 में नजर आईं जन्नत जुबैर एक बार फिर शो में वापसी करने जा रही हैं। करण कुंद्रा और एल्विश भी सीजन 3 का हिस्सा होंगे।

कृष्णा और अली बनाएंगे टीम

शो के प्रोमो की शुरुआत भारती सिंह से होती है। इसके बाद नजर आते हैं अली गोनी और कृष्णा अभिषेक। दोनों हवा में लटके होते हैं। कृष्णा कहते हैं कि इस बार वो अपनी टीम बनाएंगे। इसके बाद एल्विश और करण कुंद्रा की एंट्री होती है। वो कहते हैं कि वो दोनों पिछले सीजन के विनर थे, इसलिए टीम वो बनाएंगे।

जन्नत जुबैर की वापसी

वहीं, समर्थ करण कुंद्रा से उन्हें अपनी टीम में लेने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। वहीं, अभिषेक कृष्णा से उन्हें टीम में लेने की बात करते हैं। प्रोमो में फिर नजर आती हैं सीजन 1 की जन्नत जुबैर। वो कहती हैं कि वो वापस आ गई हैं और वो कृष्णा की टीम में ही हैं।

शे में नए चेहरों की एंट्री

इसके बाद करण कुंद्रा और एल्विश यादव शो के नए चेहरों को बुलाते हैं। इस सीजन में जो नए चेहरे आएंगे वो हैं- विवियन डिसेना, गुरमीत चौधरी, ईशा सिंह, ईशा मालवीय, देबीना और तेजस्वी प्रकाश।

2 टीमों में होगा मुकाबला

प्रोमो में देखने को मिला कि कश्मीरा शाह शेफ हरपाल सिंह सोखी के साथ बाइक पर एंट्री करती हैं। कृष्णा ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वो शेफ की खिंचाई करते नजर आते हैं। प्रोमो से साफ है कि इस बार का सीजन भी फैंस को काफी पसंद आनेवाला है और इस बार मुकाबला दो टीम्स के बीच में होगा।

Laughter Chefs Unlimited Entertainment

