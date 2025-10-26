Hindustan Hindi News
‘लाफ्टर शेफ्स सीजन 3’ के 12 कंटेस्टेंट्स के नाम, अंकिता लोखंडे-विकी जैन इस बार नहीं आएंगे नजर

संक्षेप: कलर्स टीवी के शो 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' में टीवी और सोशल मीडिया के चर्चित चेहरे नजर आने वाले हैं। ‘बिग बॉस 18’ फेम विवियन डिसेना और ईशा सिंह भी इसका हिस्सा बनेंगे।

Sun, 26 Oct 2025 03:51 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
कलर्स टीवी का सुपरहिट कुकिंग-कॉमेडी रिएलिटी शो ‘लाफ्टर शेफ्स’ एक बार फिर लौट रहा है। तीसरे सीजन में पहले से ज्यादा मस्ती, टशन और सेलेब्रिटी ड्रामा देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘लाफ्टर शेफ्स सीजन 3’ दिसंबर 2025 से ऑन एयर होगा। शो को हमेशा की तरह कॉमेडी क्वीन भारती सिंह होस्ट करेंगी। वहीं जज की कुर्सी पर नजर आएंगे शेफ हरपाल सिंह सोखी।

12 सेलेब्रिटी कंटेस्टेंट्स

इस बार कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में बहुत ज्यादा हेरफेर की गई है। जहां पिछले दो सीजन से अंकिता लोखंडे, विकी जैन और राहुल वैद्य शो का हिस्सा बने हुए थे। वहीं इस साल उनकी जगह और सोशल मीडिया के कुछ सबसे चर्चित चेहरे शामिल किए गए हैं। शो में कुल 12 कंटेस्टेंट्स नजर आएंगे।

कंटेस्टेंट्स के नाम

रविवार के दिन आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शो का हिस्सा बनने वाले कंटेस्टेंट्स के नाम रिवील किए गए। इस बार शो में ईशा सिंह, विवियन डीसेना, जन्नत जुबैर, तेजस्वी प्रकाश, अली गोनी, देबिना बनर्जी, गुरमीत चौधरी, कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, अभिषेक कुमार, समर्थ जुरेल और ईशा मालवीय नजर आएंगे।

कैसा होगा शो का फॉर्मेट?

‘लाफ्टर शेफ्स’ में हर हफ्ते सेलेब्रिटी कंटेस्टेंट्स को अलग-अलग कुकिंग टास्क दिए जाएंगे। उन्हें दिए गए समय में कुकिंग टास्क खत्म करना होगा। इसके साथ ही अपनी परफॉर्मेंस और कमेंट्स के जरिए लोगों का मनोरंजन भी करना होगा। शेफ हरपाल कंटेस्टेंट्स की डिश टेस्ट करेंगे और परफेक्ट डिश बनाने वाले को स्टार देंगे। शो के अंत में जिसके पास सबसे ज्यादा स्टार्स होंगे वो शो जीत जाएगा।

कहां देख पाएंगे ये शो?

यह शो दिसंबर से कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होगा। आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर भी देख सकेंगे।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
