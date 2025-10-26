‘लाफ्टर शेफ्स सीजन 3’ के 12 कंटेस्टेंट्स के नाम, अंकिता लोखंडे-विकी जैन इस बार नहीं आएंगे नजर

संक्षेप: कलर्स टीवी के शो 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' में टीवी और सोशल मीडिया के चर्चित चेहरे नजर आने वाले हैं। ‘बिग बॉस 18’ फेम विवियन डिसेना और ईशा सिंह भी इसका हिस्सा बनेंगे।

कलर्स टीवी का सुपरहिट कुकिंग-कॉमेडी रिएलिटी शो ‘लाफ्टर शेफ्स’ एक बार फिर लौट रहा है। तीसरे सीजन में पहले से ज्यादा मस्ती, टशन और सेलेब्रिटी ड्रामा देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘लाफ्टर शेफ्स सीजन 3’ दिसंबर 2025 से ऑन एयर होगा। शो को हमेशा की तरह कॉमेडी क्वीन भारती सिंह होस्ट करेंगी। वहीं जज की कुर्सी पर नजर आएंगे शेफ हरपाल सिंह सोखी।

12 सेलेब्रिटी कंटेस्टेंट्स इस बार कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में बहुत ज्यादा हेरफेर की गई है। जहां पिछले दो सीजन से अंकिता लोखंडे, विकी जैन और राहुल वैद्य शो का हिस्सा बने हुए थे। वहीं इस साल उनकी जगह और सोशल मीडिया के कुछ सबसे चर्चित चेहरे शामिल किए गए हैं। शो में कुल 12 कंटेस्टेंट्स नजर आएंगे।

कंटेस्टेंट्स के नाम

रविवार के दिन आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शो का हिस्सा बनने वाले कंटेस्टेंट्स के नाम रिवील किए गए। इस बार शो में ईशा सिंह, विवियन डीसेना, जन्नत जुबैर, तेजस्वी प्रकाश, अली गोनी, देबिना बनर्जी, गुरमीत चौधरी, कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, अभिषेक कुमार, समर्थ जुरेल और ईशा मालवीय नजर आएंगे।

कैसा होगा शो का फॉर्मेट? ‘लाफ्टर शेफ्स’ में हर हफ्ते सेलेब्रिटी कंटेस्टेंट्स को अलग-अलग कुकिंग टास्क दिए जाएंगे। उन्हें दिए गए समय में कुकिंग टास्क खत्म करना होगा। इसके साथ ही अपनी परफॉर्मेंस और कमेंट्स के जरिए लोगों का मनोरंजन भी करना होगा। शेफ हरपाल कंटेस्टेंट्स की डिश टेस्ट करेंगे और परफेक्ट डिश बनाने वाले को स्टार देंगे। शो के अंत में जिसके पास सबसे ज्यादा स्टार्स होंगे वो शो जीत जाएगा।