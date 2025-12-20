Hindustan Hindi News
Laughter Chefs Samarth Jurel Dhurandhar Fever Makes Pakistan Spy Reel fans react
समर्थ पर चढ़ा धुरंधर का बुखार,बताया कैसा होगा पाकिस्तान लाफ्टर शेफ में…

समर्थ पर चढ़ा धुरंधर का बुखार,बताया कैसा होगा पाकिस्तान लाफ्टर शेफ में…

संक्षेप:

Laughter Chefs: लाफ्टर शेफ्स में नजर आ रहे समर्थ जुरैल पर धुरंधर का बुखार चढ़ा है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड को फॉलो करते हुए समर्थ ने पाकिस्तान में स्पाई के तौर एक दिन वाली रील बनाई है। 

Dec 20, 2025 03:17 pm IST
रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर तो छाई ही है, लेकिन इस फिल्म ने सोशल मीडिया पर भी एक ट्रेंड शुरू कर दिया है। फिल्म मेंन रणवीर सिंह पाकिस्तान में स्पाई बनकर रहते हैं। इसी चीज से प्रेरित, लोग इंस्टाग्राम पर मजेदार रील बना रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि उनका पहला दिन पाकिस्तान में एक स्पाई के तौर पर कैसा होगा? अब समर्थ जुरैल ने भी इस ट्रेंड को ज्वाइन किया है। उन्होंने भी ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया है।

समर्थ पर चढ़ा धुरंधर का बुखार

इस वीडियो में समर्थ व्हाइट कुर्ता, पयजामा और कुर्ते के ऊपर ट्रेडिशनल जैकेट जैसा कुछ पहने नजर आ रहे हैं। समर्थ की एंट्री पर धुरंधर का टाइटल सॉन्ग बज रहा होता है। फिर समर्थ से पूछा जाता है कि वो कहां से हैं? समर्थ कहते हैं- कराची से। उनसे उनका नाम पूछा जाता है। समर्थ कहते हैं- हमजा अली खान। जब समर्थ से पूछा जाता है कि वो क्या करने आए हैं तो वो कहते हैं शूटिंग।

मजेदार है समर्थ की रील

इसके बाद समर्थ से पूछा जाता है कि शूटिंग से पहले क्या होता है? समर्थ उत्साहित होकर कहते हैं- गणपति बप्पा मोरया। बस इसके बाद समर्थ ऊपर पहुंच जाते हैं। इस वीडियो के साथ समर्थ ने कैप्शन लिखा- पाकिस्तान लाफ्टर शेफ में स्पाई के तौर पर पहला दिन।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

इस वीडियो पर समर्थ के फैंस के कमेंट्स भी आए हैं। एक फैन ने लिखा- ओह, समर्थ जासूस बन गया। दूसरे यूजर ने लिखा- बहुत अच्छे, आप हमेशा कुछ अलग पोस्ट करते हैं। एक यूजर ने लिखा- क्यूट स्पाई जो हम खुशी-खुशी रख लेंगे। पाकिस्तान से आपके लिए प्यार। एक ने लिखा- अरे समर्थ भाई ये क्या बोल दिया।

