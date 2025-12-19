लाफ्टर शेफ्स में आईं सीरियल किलर 'मिसेज देशपांडे', मजेदार है शो का नया प्रोमो

Hindustan Hindi News
लाफ्टर शेफ्स का नया प्रोमो आ गया है। अब लाफ्टर शेफ्स पर माधुरी दीक्षित मेहमान बनकर पहुंचेंगी। फैंस माधुरी दीक्षित को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं। प्रोमो को देख फैंस कह रहे हैं कि तेजा की सास उससे काफी खुश रहेगी। 

Dec 19, 2025 07:42 am IST
कलर्स टीवी का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स अपने तीसरे सीजन के साथ वापस आ गया है। तीसरे सीजन को मिलेजुले रिव्यूज मिले हैं। हालांकि, इस सीजन कुछ ऐसे चेहरे शो से जुड़े हैं जिन्हें देखकर फैंस काफी खुश हैं। ऐसा ही एक चेहरा है तेजस्वी प्रकाश का। सोशल मीडिया पर तेजस्वी को खूब प्यार मिलता है। अब शो का एक नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो वीडियो में तेजस्वीर के साथ माधुरी दीक्षित नजर आती हैं।

माधुरी दीक्षित से क्या बोलीं तेजस्वी?

प्रोमो वीडियो में देखने को मिला कि तेजस्वी खलनायक फिल्म से माधुरी दीक्षित का ही लुक रीक्रिएट करे हैं। माधुरी दीक्षित उनके पास आती हैं। वो माधुरी दीक्षित से पहले अपना खाना चखने के लिए बोलती हैं। इसके बाद वो माधुरी से मराठी भाषा में कुछ कहती हैं। इतने में भारती आती हैं और कहती हैं- माधुरी दीक्षित से ऐसे बात कर रही है, सास का पता नहीं क्या करेगी। भारती की बात सुनते ही एल्विश और करण जोर-जोर से हंसते नजर आते हैं।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?

इस प्रोमो वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन भी आए हैं। भारती के कमेंट को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि तेजा की सास उससे बहुत ज्यादा खुश रहेगी। एक दूसरे यूजर ने लिखा- तेजा और उसकी सास की बॉन्डिंग बहुत शानदार है। एक ने लिखा- माधुरी और तेजस्वी को साथ देखने में मजा आएगा।

बता दें, माधुरी दीक्षित इस दिन अपनी सीरीज मिसेज देशपांडे को लेकर चर्चा में हैं। इस सीरीज में माधुरी दीक्षित एक सीरियल किलर की भूमिका निभाएंगी। सीरीज जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है।

