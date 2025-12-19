'मुझे लगा लड़की होगी', भारती ने बेटे को दिया जन्म, क्यों हैरान दिखीं ईशा और तेजस्वी?

संक्षेप: भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया दूसरी बार पेरेंट्स बन गए हैं। भारती सिंह ने एक लड़के को जन्म दिया। भारती सिंह के घर बेटा आने को लेकर उनकी लाफ्टर शेफ्स की टीम ने रिएक्ट किया। ईशा मालवीय थोड़ी हैरान दिखीं।

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया दूसरी बार पेरेंट्स बन गए हैं। भारती सिंह ने आज यानी 19 दिसंबर को एक बेटे को जन्म दिया है। भारती सिंह के घर खुशखबरी आने से उनके फैंस काफी खुश हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं। लाफ्टर शेफ्स में नजर आ रहीं ईशा मालवीय, तेजस्वी प्रकाश और देबीना भट्टाचार्य ने भारती के घर बेटे आने पर अपना रिएक्शन दिया है। ईशा मालवीय को जब पैप्स ने पूछा कि भारती सिंह को बेटा हुआ तो ईशा मालवीय हैरान लगीं। उनका वीडियो भी सामने आया है।

ईशा बोलीं- मुझे लगा लड़की होगी Viral Bhayani के पेज पर ईशा का एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में पैप्स ईशा से कहते हैं कि भारती को लड़का हुआ है, वो बुआ बन गईं। उन्हें कैसा लग रहा है? इस बार पर ईशा ने कहा, “हैं! बेबी हो गई उसकी। नहीं...हो गई क्या? मुझे लग नहीं रहा है वैसे। इसके बाद ईशा कहती हैं कि वो अभी अंदर जाकर टीम से पता करती हैं। फिर ईशा खुशी जाहिर करती हैं। फिर वो कहती हैं- लेकिन मैंने तो पिंक कलर पहना है, मुझे लगा था लड़की होगी।”

हैरान दिखीं तेजस्वी प्रकाश तेजस्वी प्रकाश का भी वीडियो सामने आया है। तेजस्वी को पैप्स कहते हैं कि वो मौसी बन गई हैं। भारती को लड़का हुआ है। तेजस्वी भी ये सुनकर हैरान हो जाती हैं। इसके बाद वो स्माइल के साथ बधाई देकर वहां से निकल जाती हैं।