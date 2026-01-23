Hindustan Hindi News
लाफ्टर शेफ्स पर काजू का चेहरा रिवील करेंगी भारती सिंह? प्रोमो देख एक्साइटेड हुए फैंस

संक्षेप:

Laughter Chefs New Promo: कलर्स के रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो सामने आया है। भारती सिंह एक बार फिर शो को होस्ट करती नजर आएंगी। क्या शो में भारती काजू को लेकर पहुंचेंगी? 

Jan 23, 2026 03:22 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
भारती सिंह बेटे को जन्म देने के बाद एक बार फिर लाफ्टर शेफ्स होस्ट करती नजर आएंगी।शो के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो भी सामने आया है। प्रोमो में भारती सिंह व्हीलचेयर पर आती हैं, उनके हाथ में पूरा कवर हुए एक नन्हे मेहमान सा कुछ नजर आता है। शो के कंटेस्टेंट्स कहते हैं कि भारती काजू को लेकर आई हैं। इस प्रोमो को देखने के बाद फैंस अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं।

बच्चे की मुंह दिखाई तो कर, भारती से बोले अली

प्रोमो में देखने को मिलता है कि भारती सिंह व्हीलचेयर पर आती हैं। भारती के हाथ में एक पूरा ढका हुआ बच्चा होता है। अली भारती से कहते हैं कि बच्चे की मुंह दिखाई तो कर। भारती कहती हैं कि मुंह दिखाई नहीं होगी, सिर्फ पैर दिखाई होगी। इसपर अभिषेक कहते हैं कि दिखा दो, इंटरनेट पर इतना ट्रेंड कर रहा है। अभिषेक के कहने पर भारती मान जाती हैं।

अपकमिंग एपिसोड को लेकर फैंस उत्साहित

इसके बाद भारती बच्चे की नजर उतारती नजर आती हैं। फिर वो बच्चे से कवर हटाने लगती हैं। भारती जब ये कर रही होती हैं तब सब लोग काजू का नाम ले रहे होते हैं। फैंस इस प्रोमो को देखने के बाद एपिसोड को लेकर काफी उत्साहित हैं।

क्या भारती ने किया कोई प्रैंक?

फैंस को लग रहा है कि भारती सिंह कलर्स टीवी पर काजू का चेहरा रिवील करेंगी। हालांकि, प्रोमो से ये साफ नहीं है कि भारती सिंह वाकई काजू को लेकर पहुंची हैं या कोई प्रैंक कर रही हैं। बता दें, भारती सिंह ने अभी तक अपने बच्चे का चेहरा रिवील नहीं किया है। अस्पताल से बनाए व्लॉग में भारती और हर्ष ने कहा था कि वो अभी चेहरा रिवील नहीं कर रहे हैं क्योंकि घर में लोग मना करते हैं, लेकिन वो जल्द ही बच्चे का चेहरा अपने फैंस को दिखाएंगे।

