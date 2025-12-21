Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीLaughter Chefs Arjun Bijlani to take Bharti Singh Place as host as she becomes brother
लाफ्टर शेफ्स में भारती की जगह लेगा टीवी का ये होस्ट, शो का रह चुका है हिस्सा

लाफ्टर शेफ्स में भारती की जगह लेगा टीवी का ये होस्ट, शो का रह चुका है हिस्सा

संक्षेप:

लाफ्टर शेफ्स के सीजन 3 में अर्जुन बिजलानी कुछ दिन भारती सिंह की भूमिका में नजर आएंगे। दरअसल, भारती सिंह ने हाल ही में अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया है जिस वजह से वो शो के एपसोड होस्ट नहीं कर पाएंगी। 

Dec 21, 2025 10:32 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी लाफ्टर शेफ्स के सीजन 3 में नजर आएंगे। हालांकि, इस बार अर्जुन कंटेस्टेंट की भूमिका में नहीं बल्कि होस्ट की भूमिका में नजर आएंगे। दरअसल, भारती सिंह ने हाल ही में अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया है जिस वजह से भारती अब कुछ दिनों तक शो को होस्ट नहीं कर पाएंगी। अब उनकी जगह अर्जुन बिजलानी लेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारती सिंह की जगह लेंगे अर्जुन बिजलानी

मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक, अर्जुन बिजलानी भारती सिंह की जगह लेंगे और अब कंटेस्टेंट्स से हंसी-मजाक, दर्शकों से बातचीत करते नजर आएंगे। अर्जुन बिजलानी को उनके मजाकिया अंदाज और हंसी-मजाक के लिए जाने जाते हैं।

सीजन 1 का हिस्सा थे अर्जुन बिजलानी

अर्जुन बिजलानी इससे पहले भी लाफ्टर शेफ्स का हिस्सा रह चुके हैं। वो सीजन 1 का हिस्सा थे। उस सीजन में अर्जुन बिजलानी कंटेस्टेंट बवनकर आए थे। करण कुंद्रा और अर्जुन बिजलानी की दोस्ती को खूब पसंद किया गया था। अब एक बार फिर अर्जुन बजलानी और करण कुंद्रा लाफ्टर शेफ्स के सेट पर साथ नजर आएंगे।

19 दिसंबर को भारती सिंह ने दिया था बेटे को जन्म

भारती सिंह की बात करें तो उन्होंने 19 दिसंबर को अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया। भारती सिंह अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान लगातार काम करती रही थीं। भारती सिंह ने कई इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें एक बेटी की इच्छी थी। भारती सिंह का पहले से ही एक बेटा है। अब भारती दूसरी बार मां बनी हैं। हर्ष और भारती ने एक क्यूट वीडियो से फैंस को ये खुशखबरी दी थी।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Laughter Chefs Unlimited Entertainment

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।