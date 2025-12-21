लाफ्टर शेफ्स में भारती की जगह लेगा टीवी का ये होस्ट, शो का रह चुका है हिस्सा
लाफ्टर शेफ्स के सीजन 3 में अर्जुन बिजलानी कुछ दिन भारती सिंह की भूमिका में नजर आएंगे। दरअसल, भारती सिंह ने हाल ही में अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया है जिस वजह से वो शो के एपसोड होस्ट नहीं कर पाएंगी।
टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी लाफ्टर शेफ्स के सीजन 3 में नजर आएंगे। हालांकि, इस बार अर्जुन कंटेस्टेंट की भूमिका में नहीं बल्कि होस्ट की भूमिका में नजर आएंगे। दरअसल, भारती सिंह ने हाल ही में अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया है जिस वजह से भारती अब कुछ दिनों तक शो को होस्ट नहीं कर पाएंगी। अब उनकी जगह अर्जुन बिजलानी लेंगे।
भारती सिंह की जगह लेंगे अर्जुन बिजलानी
मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक, अर्जुन बिजलानी भारती सिंह की जगह लेंगे और अब कंटेस्टेंट्स से हंसी-मजाक, दर्शकों से बातचीत करते नजर आएंगे। अर्जुन बिजलानी को उनके मजाकिया अंदाज और हंसी-मजाक के लिए जाने जाते हैं।
सीजन 1 का हिस्सा थे अर्जुन बिजलानी
अर्जुन बिजलानी इससे पहले भी लाफ्टर शेफ्स का हिस्सा रह चुके हैं। वो सीजन 1 का हिस्सा थे। उस सीजन में अर्जुन बिजलानी कंटेस्टेंट बवनकर आए थे। करण कुंद्रा और अर्जुन बिजलानी की दोस्ती को खूब पसंद किया गया था। अब एक बार फिर अर्जुन बजलानी और करण कुंद्रा लाफ्टर शेफ्स के सेट पर साथ नजर आएंगे।
19 दिसंबर को भारती सिंह ने दिया था बेटे को जन्म
भारती सिंह की बात करें तो उन्होंने 19 दिसंबर को अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया। भारती सिंह अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान लगातार काम करती रही थीं। भारती सिंह ने कई इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें एक बेटी की इच्छी थी। भारती सिंह का पहले से ही एक बेटा है। अब भारती दूसरी बार मां बनी हैं। हर्ष और भारती ने एक क्यूट वीडियो से फैंस को ये खुशखबरी दी थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
