Laughter Chefs 3: अभिषेक को हुई ईशा-एल्विश की बॉन्डिंग से जलन? शर्म से लाल हुए यादव भैया

संक्षेप: लाफ्टर शेफ सीजन 3 का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में अभिषेक को ईशा और एल्विश को बॉन्डिंग से जलन होती दिख रही है। अभिषेक ने मस्ती भरे अंदाज में एल्विश को ईशा की तरह एलू कह दिया। ये एपिसोड पसंद आ रहा है।

लाफ्टर शेफ के तीनों सीजन को जबरदस्त प्यार मिला है। मस्ती करते हुए कुकिंग टास्क पूरा करना ऑडियंस को पसंद आ रहा है। इस सीजन में भी अभिषेक कुमार, समर्थ जुरेल और ईशा मालवीय की तिकड़ी जबरदस्त एंटरटेन कर रही है। अब शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें अभिषेक, ईशा और एल्विश की जोड़ी पर कमेंट करते नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच हुई इस नोकझोंक को साथी कलाकार और ऑडियंस एन्जॉय कर रही है। वहीं एल्विश शरमाते हुए नजर आए।



ईशा और एल्विश को बॉन्डिंग से अभिषेक को हुई जलन?

इस सीजन में ईशा मालवीय और एल्विश यादव बतौर जोड़ी कुकिंग टास्क पूरे कर रहे हैं। एक टास्क के दौरान ईशा, एल्विश को एलू कहकर पुकारती हैं जो एक्ट्रेस के एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक कुमार को पसंद नहीं आया। उन्होंने मजाक में कहते हैं, ‘इसने मुझे कभी क्यूट नामों से नहीं बुलाया, इसको (समर्थ जुरेल) को चिंटू कह दिया, उसको भी एलू कह दिया। मुझे तो कभी अब्बू नहीं कहा’। अभिषेक की ये बातें सुन सभी हंस पड़ते हैं। शो देखने वाली ऑडियंस इस तिकड़ी को पसंद करती आई है। अब एल्विश यादव भी इसका हिस्सा बन गए हैं।

नई गली और पुरानी गली

बता दें, नए एपिसोड में सभी सेलेब्रिटीज को दो टीम नई गली और पुरानी गली में बांटा गया था। सभी कंटेस्टेंट को शेफ हरपाल के आदेश के हिसाब से बेस्ट कचौड़ी बनानी थी। कुकिंग का ये टास्क शुरू होने से पहले दोनों टीम के कंटेस्टेंट ने एक दूसरे पर कई कमेंट्स कर माहौल बना दिया। शेर और शायरी में एक दूसरे टीम को कमतर बताया। वहीं एल्विश और ईशा की बॉन्डिंग पर भी तंज कसा।



एल्विश और ईशा को जोड़ी पसंद कर रही है ऑडियंस