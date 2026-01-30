KSBKBT 2: वीरानी इंडस्ट्री पर मंडरा रहा खतरा, तुलसी के जीवन में आएगा तूफान
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में एक बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आनेवाला है। मिहिर के ऊपर जान का खतरा मंडरा रहा है। वहीं, वीरानी इंडस्ट्री पर नीलामी की तलवार भी लटक रही है।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में एक बड़ा ट्विस्ट आनेवाल है। शो का जो नया प्रोमो आया है उसको देखकर फैंस काफी उत्साहित हैं। एक तरफ जहां वीरानी इंडस्ट्री पर नीलामी का खतरा मंडरा रहा है। वहीं, दूसरी तरफ मिहिर पर जान का खतरा मंडरा रहा है। मिहिर का जीवन खतरे में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तुलसी कैसे इस मुश्किल घड़ी में खुद को संभालेगी। शो में आनेवाला ये ट्विस्ट कहानी को और दिलचस्प बनाएगा।
वीरानी इंडस्ट्री पर मंडरा रहे नीलामी के बादल
स्टार प्लस ने जो शो का नया प्रोमो शेयर किया है उसमें देखने को मिला की वीरानी इंडस्ट्री पर नीलामी के काले बादल मंडरा रहे हैं। मिहिर कहता है कि तुलसी ये फैक्ट्री नहीं बिकने देगी। मिहिर कहता है कि तुलसी उसके साथ सुख में हो या न हो, लेकिन दुख में वो उसकी ढाल बनकर हमेशा खड़ी रहती है।
मिहिर का होगा एक्सिडेंट
प्रोमो में ये भी देखने को मिला कि मिहिर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा होगा कि तभी उसका एक्सिडेंट हो जाएगा। तुलसी मिहिर के एक्सिडेंट की बात सुनकर हैरान हो जाएगी। इस प्रोमो के साथ कैप्शन लिखा गया- एक तरफ तुलसी ने बचाई वीरानी इंडस्ट्रीज, दूसरी तरफ मिहिर पर मंडरा रहा है एक बड़ा खतरा। कैसे सामना करेगी तुलसी आनेवाली मुसीबत का?
प्रोमो देख क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
इस प्रोमो वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन आया है। एक यूजर ने लिखा- क्या प्रोमो है। मैं इस एपिसोड के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- मिहिर तुलसी को मिला दो। एक ने शो का मजाक उड़ाते हुए लिखा- और ये मिहिर 500 बार मरेगा, सिर्फ वापस आने के लिए। एक ने लिखा- मिहिर को कुछ नहीं होना चाहिए। तुलसी और मिहिर की जोड़ी रब ने बना दी है।
