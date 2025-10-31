Hindustan Hindi News
KSBKBT 2: वृंदा को सुहास से बचाएगा अंगद, तुलसी को बताएगा सच

संक्षेप: Kyunki Saas Bhi Kabi Bahu Thi 2 Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब आप देखेंगे कि अंगद वृंदा को सुहास से बचाएगा। वो अपनी मां तुलसी को भी सुहास की घटिया हरकत के बारे में बताएगा। इसके बाद तुलसी कहेगी कि वो वृंदा को इस शादी से बचाएगी। 

Fri, 31 Oct 2025 02:50 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि हमेंत ने नोयोना के गेम प्लान को फेल कर दिया है। वो नोयोना से पहले ही तुलसी को बता देता है कि अमेरिका में मिहिर ने नोयोना से क्या कहा था। हालांकि, नोयोना अब भी हार नहीं मान रही है। उसे अभी भी लग रहा है कि मिहिर उससे प्यार करता है। वहीं, अंगद और मिताली की सगाई भी हो चुकी है।

मिहिर को हेमंत ने दी सच न बताने की सलाह

अंगद और मिताली की सगाई के बाद मिहिर तुलसी के पास उसे ये बताने जाता है कि उसने नोयोना से क्या कहा है। मिहिर जब उसे बता ही रहा होता कि तुलसी उससे कहती है कि हेमंत ने उसे सब बता दिया है। वो कहती है कि हमेंत ने उसे बताया है कि वो और मिहिर नोयोना के साथ प्रैंक कर रहे थे। ये बात सुनकर मिहिर हैरान रह जाता है और हेमंत से बात करता है। हेमंत उसे समझाता है कि उसे तुलसी को सच बताने की जरूरत नहीं है।

डिनर पर जाएंगे मिताली और अंगद

इधर सगाई के बाद मिताली और अंगद डिनर के लिए जाते हैं। अंगद और मिताली जिस रेस्तरां में जाते हैं वहीं, उसी होटल में सुहास और वृंदा भी आते हैं। सुहास और वृंदा को साथ देखकर अंगद सोच में पड़ जाता है। वो वृंदा के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी सुहास वृंदा को अपने साथ कमरे में ले जाता है।

वृंदा को बचाएगा सुहास

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अंगद को सुहास की नियत पर शक होगा। वो होटल स्टाफ की मदद से उस कमरे में पहुंच जाएगा जहां वृंदा और सुहास होंगे। जैसे ही दरवाजा खुलेगा वो देखेगा कि सुहास वृंदा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। वृंदा को अंगद सुहास से बचाएगा। अंगद तुलसी को भी सुहास की घटिया हरकत के बारे में बताएगा। इसके बाद तुलसी कहेगी कि वो वृंदा को सुहास से शादी नहीं करने दे सकती।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
