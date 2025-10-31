KSBKBT 2: वृंदा को सुहास से बचाएगा अंगद, तुलसी को बताएगा सच

संक्षेप: Kyunki Saas Bhi Kabi Bahu Thi 2 Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब आप देखेंगे कि अंगद वृंदा को सुहास से बचाएगा। वो अपनी मां तुलसी को भी सुहास की घटिया हरकत के बारे में बताएगा। इसके बाद तुलसी कहेगी कि वो वृंदा को इस शादी से बचाएगी।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि हमेंत ने नोयोना के गेम प्लान को फेल कर दिया है। वो नोयोना से पहले ही तुलसी को बता देता है कि अमेरिका में मिहिर ने नोयोना से क्या कहा था। हालांकि, नोयोना अब भी हार नहीं मान रही है। उसे अभी भी लग रहा है कि मिहिर उससे प्यार करता है। वहीं, अंगद और मिताली की सगाई भी हो चुकी है।

मिहिर को हेमंत ने दी सच न बताने की सलाह अंगद और मिताली की सगाई के बाद मिहिर तुलसी के पास उसे ये बताने जाता है कि उसने नोयोना से क्या कहा है। मिहिर जब उसे बता ही रहा होता कि तुलसी उससे कहती है कि हेमंत ने उसे सब बता दिया है। वो कहती है कि हमेंत ने उसे बताया है कि वो और मिहिर नोयोना के साथ प्रैंक कर रहे थे। ये बात सुनकर मिहिर हैरान रह जाता है और हेमंत से बात करता है। हेमंत उसे समझाता है कि उसे तुलसी को सच बताने की जरूरत नहीं है।

डिनर पर जाएंगे मिताली और अंगद इधर सगाई के बाद मिताली और अंगद डिनर के लिए जाते हैं। अंगद और मिताली जिस रेस्तरां में जाते हैं वहीं, उसी होटल में सुहास और वृंदा भी आते हैं। सुहास और वृंदा को साथ देखकर अंगद सोच में पड़ जाता है। वो वृंदा के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी सुहास वृंदा को अपने साथ कमरे में ले जाता है।